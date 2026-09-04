산업부·코트라, 미국 첨단기업 4곳 2.8조원 투자 유치

산업장관 “매력적인 투자처·글로벌 시장 통로 구축”

이미지 확대 산업통상부와 코트라가 3일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 ‘미국 투자신고식 및 투자가 라운드테이블’을 열고 국내 투자를 결정한 미국 첨단기업 4개사 관계자와 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이금하 코트라 북미지역본부장, 박찬기 주미한국대사관 상무관, 에두아르도 메네제스 에어프로덕츠사 최고경영자(CEO), 미셸 오닐 코닝사 글로벌 수석부사장, 김정관 산업부 장관, 최승호 퍼시피코에너지 글로벌 해상풍력 총괄 겸 한국 대표, 로버트 마호니 엑셀리스 테크놀로지스 글로벌 운영 총괄 수석 부사장, 강감찬 산업부 무역투자실장. 대한무역투자진흥공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 산업통상부와 코트라가 3일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 ‘미국 투자신고식 및 투자가 라운드테이블’을 열고 국내 투자를 결정한 미국 첨단기업 4개사 관계자와 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이금하 코트라 북미지역본부장, 박찬기 주미한국대사관 상무관, 에두아르도 메네제스 에어프로덕츠사 최고경영자(CEO), 미셸 오닐 코닝사 글로벌 수석부사장, 김정관 산업부 장관, 최승호 퍼시피코에너지 글로벌 해상풍력 총괄 겸 한국 대표, 로버트 마호니 엑셀리스 테크놀로지스 글로벌 운영 총괄 수석 부사장, 강감찬 산업부 무역투자실장. 대한무역투자진흥공사 제공

세줄 요약 산업부와 코트라가 워싱턴 D.C.에서 투자신고식을 열고 미국 첨단기업 4곳으로부터 20억 달러, 약 2조8000억원 규모의 FDI를 유치했다. 에어프로덕츠, 엑셀리스, 코닝, 퍼시피코 에너지가 반도체·첨단소재·해상풍력 분야 투자를 확대한다. 워싱턴 D.C. 투자신고식, 미국 기업 4곳 참여

반도체·첨단소재·해상풍력 분야 2.8조원 유치

산업부, 한미 산업협력·투자 지원 의지 표명

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산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 3일 미국 워싱턴 D.C에서 투자신고식 및 라운드테이블을 개최했다고 4일 밝혔다.이날 행사에서 반도체 소재‧장비, 디스플레이용 첨단소재, 해상풍력 등 유망 분야 미국 기업 4곳이 참석해 총 20억 달러(약 2조8000억원) 규모의 외국인직접투자(FDI)를 신고했다.투자를 결정한 기업은 에어프로덕츠, 엑셀리스, 코닝, 퍼시피코 에너지 등 4개사다. 산업용 가스 분야 글로벌 기업인 에어프로덕츠는 경기도 평택에 반도체용 가스 공급시설 증설을 추진한다. 이는 에어프로덕츠의 한국 진출 이후 최대 규모 프로젝트로 초고순도 가스 시설과 반도체 미세공정용 희귀가스 설비를 함께 구축할 계획이다.반도체 이온주입 공정 장비를 생산하는 엑셀리스는 2021년 미국을 제외한 유일한 생산시설을 한국에서 운영하고 있다. 투자를 통해 국내 제조시설을 증설하고 아시아·태평양 지역 수출 허브로서의 역할을 강화할 예정이다. 디스플레이용 특수유리 등 첨단소재 기업인 코닝은 1973년부터 50년 이상 한국에 투자해 온 대표 외국인 투자기업으로 제조 역량 강화와 차세대 모바일 기기 및 반도체 관련 첨단소재 설비 도입을 가속화하기로 했다. 재생에너지 개발기업인 퍼시피코 에너지는 전남 광주 지역에서 추진 중인 3.2GW 규모 해상풍력 발전단지 구축 프로젝트를 본격화한다.김정관 산업부 장관은 이날 라운드테이블에서 4개 기업 관계자들과 한국 투자 현황 및 건의사항을 논의하며 “한미 산업 협력을 발전시킬 주인공은 기업인 여러분”이라며 “한국이 매력적인 투자 목적지이자 글로벌 시장으로 나아가는 통로가 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.한편 산업부는 지난 1일 샌프란시스코에서도 국내 스타트업 8개사와 현지 벤처투자가를 연결하는 ‘한-미 CVC‧VC 포럼’을 열어 첨단산업 분야 투자 협력 저변 확대를 노리고 있다.