올가을 전기차 충전요금 최대 32% 할인

내일부터 주말·공휴일 낮시간대가을철 주말·공휴일 낮 시간대에 전기차 충전요금이 최대 32% 할인된다.
기후에너지환경부는 5일부터 다음달 31일 사이 주말과 공휴일 오전 11시부터 오후 2시까지 전기차 충전용 전력량 요금을 50% 할인해 일반인의 충전 비용을 깎아준다고 3일 밝혔다.
충전 요금 할인 폭은 운영 주체별로 다르다. 기후부가 운영하는 공공 급속 충전기 9600여대의 충전 요금은 22~32%( 당 85.4~97.2원) 할인된다. 한국전력공사가 운영하는 충전기 요금은 11~17% (40.1~48.6원) 저렴해진다. 서울시와 민간 충전 사업자 19곳도 할인에 동참한다. 충전 요금을 깎아주거나 포인트를 지급하는 등 업체별 할인 방식은 다르다. 개인주택과 회사, 아파트에 설치된 직접 운영 충전기의 전력량 요금도 당 40.1~48.6원 할인된다.
이영숙 서울시의원 “임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 사업 정상화 촉구… 더 많은 산모가 혜택 누려야”
서울시의회 기획경제위원회 이영숙 의원(더불어민주당·도봉1)은 지난 2일 제339회 임시회 기획경제위원회 민생노동국 대상 질의에서 박경환 서울시 민생노동국장을 상대로 ‘임산부 친환경농산물 지원 사업’의 예산 편성 불안정성을 강하게 지적하고, 저출생 위기 극복을 위한 수혜 대상 확대를 촉구했다. 임산부 친환경농산물 지원 사업은 서울시 거주 임산부 1인당 연간 24만 원 상당의 친환경농산물 꾸러미를 지원하는 국·시·구비 매칭 사업(자부담 20%)이다. 해당 사업은 올해 2월 국고보조사업 추진에 따라 국비가 확정되었으나, 서울시가 지난 4월 추경에서 시비 매칭 예산을 반영하지 못하고 8월 추경에 이르러서야 8억 4100만 원을 편성하면서 사업 수행의 위험성을 높였다는 지적이다. 이 의원은 “국비가 확정되었음에도 4월 추경에서 예산이 반영되지 않고 8월 추경에야 제출된 것은 전반적인 예산 관리의 안정성과 재정건전성에 문제를 드러낸 것”이라며, “시민 혜택 축소로 이어질 수 있는 불안정한 예산 편성 행태는 반드시 개선되어야 한다”라고 말했다. 또한 이 의원은 “해당 사업은 과거 시범사업 당시 임산부 만족도가 94.4점에 달할 정도로 정책 호응도가 매우 높았던 우수한
서울시의회 바로가기
앞서 올해 봄철인 지난 4월 18일~5월에도 운영된 바 있다. 당시 충전 요금의 최대 할인율은 15%였다.
2026-09-04 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지