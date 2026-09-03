천호엔케어, 추석 맞이 ‘추석마중 선물대잔치’ 진행

세줄 요약 천호엔케어가 추석 명절을 앞두고 공식 온라인몰 천호몰에서 ‘추석마중 선물대잔치’를 30일까지 진행했다. 명품보양, 실속활력, 안심건강 등 3대 테마로 건강식품을 나눠 선물 선택을 돕고, 대표 품목과 구매 금액별 사은품, 할인쿠폰, 쇼핑백, 무료배송 혜택도 마련했다. 추석 맞이 온라인몰 선물대잔치 진행

건강식품 3대 테마로 맞춤형 구성

구매액별 사은품·쿠폰·배송 혜택 제공

이미지 확대 [사진 = 천호엔케어 제공] 닫기 이미지 확대 보기 [사진 = 천호엔케어 제공]

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건강식품 기업 천호엔케어가 다가오는 추석 명절을 맞아 실속 있는 선물 준비를 돕는 ‘추석마중 선물대잔치’ 프로모션을 오는 30일까지 공식 온라인몰인 천호몰에서 실시한다.지난 1984년 설립된 천호엔케어는 자체 제조 설비를 바탕으로 제품 기획부터 연구·개발, 생산, 유통까지 전 과정을 직접 운영하는 건강식품 기업이다. 건강즙과 건강스틱 등 전통적 인기 품목을 비롯해 다양한 일반 건강식품과 건강기능식품 다양한 제품을 선보이고 있다.이번 명절 행사는 추석 선물을 고민하는 소비자들의 선택 폭을 넓히기 위해 건강식품 라인업을 ‘명품보양’, ‘실속활력’, ‘안심건강’ 등 3대 맞춤형 테마로 분류해 구성한 것이 특징이다. 행사 대표 품목으로는 ‘천심본 침향천진단’을 필두로 ‘블루베리 프리미엄’, ‘배도라지청’ 등이 마련됐다.행사 기간 동안 구매 금액에 따른 사은품도 제공한다. 10만원 이상 구매 고객에게는 ‘더 비움채움 과채발효효소’ 1박스를, 20만원 이상 구매 시 ‘엑스트라버진 유기농 올리브오일’ 1박스와 ‘퓨어 유기농 레몬즙’ 1박스를 증정한다. 30만원 이상 구매 고객에게는 ‘발효침향환 원기력단’ 1박스를 제공한다.이와 함께 추석맞이 할인쿠폰을 통해 총 4만 6000원 상당의 혜택을 제공하며, 고급 쇼핑백도 증정한다. 10개 이상 구매하는 경우에는 무료 나눔 배송 서비스도 이용할 수 있다.천호엔케어 관계자는 “추석을 맞아 합리적인 가격과 다양한 혜택으로 명절 선물을 준비할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “선물받는 사람의 연령과 성별, 취향 등을 고려해 선택할 수 있도록 다양한 제품을 준비했다”고 말했다.