수면밀도, 홀트일산복지타운에 매트리스 지원…66번째 수면기부

세줄 요약 수면밀도가 장애인거주시설 홀트일산복지타운을 찾아 매트리스를 지원하며 66번째 수면기부를 진행했다. 장애인 이용인들이 더 안정적이고 편안한 잠자리를 누리도록 돕는 취지였다. 앞으로도 도움이 필요한 곳을 살피며 나눔을 이어갈 계획이다. 홀트일산복지타운에 매트리스 지원, 66번째 수면기부 진행

장애인 이용인 휴식·수면 환경 개선 위한 나눔 실천

2023년부터 매월 이어온 사회공헌 캠페인 확대

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매트리스 브랜드 수면밀도가 장애인거주시설 홀트일산복지타운을 찾아 장애인 이용인들의 휴식과 수면 환경 개선을 위한 매트리스를 지원하며 66번째 ‘수면기부’ 활동을 펼쳤다.이번 후원은 홀트일산복지타운에서 생활하는 장애인 이용인들이 보다 안정적이고 편안한 잠자리를 누릴 수 있도록 돕고자 마련됐다. 홀트일산복지타운은 장애인 이용인들이 안정된 환경 속에서 고유한 일상을 유지할 수 있도록 다각적인 복지 서비스와 생활 지원을 제공하는 시설이다.수면밀도는 누구에게나 편안한 잠과 휴식이 필요하다는 취지 아래, 시설에서 생활하는 장애인 이용인들의 수면 환경 개선에 보탬이 되고자 이번 매트리스 지원을 진행했다. 이번 후원은 단순한 물품 기증 차원을 넘어 거주 장애인들의 휴식 질을 개선하고 안정적인 일상 영위를 돕는다는 점에서 의의를 지닌다.‘수면기부’는 수면밀도가 2023년 첫 기부를 시작으로 매월 이어오고 있는 사회공헌 캠페인이다. ‘작은 나눔이 모여 의미 있는 변화를 만든다’는 믿음 아래, 설립 초기에는 취약계층을 대상으로 매트리스를 나누는 활동에서 출발했으며 현재는 도움이 필요한 곳에 현금 또는 현물 기부를 이어가며 나눔의 범위를 넓혀가고 있다.66번째로 진행된 이번 수면기부는 장애인 이용인들의 일상에 필요한 휴식과 수면 환경을 살피는 데 초점을 맞췄다. 수면밀도는 앞으로도 도움이 필요한 곳을 지속적으로 살피며, 더 많은 이들이 편안한 잠과 휴식을 누릴 수 있도록 수면기부 활동을 이어나갈 계획이다.수면밀도는 허리디스크로 인해 수면 장애를 겪었던 창업자의 경험에서 출발한 브랜드다. 다양한 제품군을 확대하기보다 허리 건강이라는 본질에 집중해 하나의 매트리스를 지속적으로 연구·개선하고 있다. ‘모두가 편한 잠을 자는 건강하고 행복한 세상’을 지향하며, 제품 연구뿐 아니라 도움이 필요한 이웃에게 더 나은 수면 환경을 제공하기 위한 나눔 활동도 함께 이어가고 있다.수면밀도 관계자는 “홀트일산복지타운에서 생활하는 분들이 하루의 끝을 보다 편안하게 보내는 데 이번 매트리스 지원이 작은 도움이 되기를 바란다”며 “수면밀도는 앞으로도 우리의 도움이 필요한 곳을 살피고, 더 많은 분들이 편안한 잠과 휴식을 누릴 수 있도록 수면기부를 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.