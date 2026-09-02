SKT 요금 감면 기저효과에 물가 3%대 복귀

휴대전화료 물가 0.58%P 끌어올려
근원물가 39개월 만에 상승폭 최대
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울시내 SK텔레콤 매장 앞을 시민들이 지나고 있다. 2025.12.21. 뉴시스
2%대로 내렸던 물가 상승률이 지난달 다시 3%대로 올라섰다. 다만 지난해 8월 SK텔레콤 해킹 사건에 따른 대규모 요금 감면이 있었던 터라 기저효과를 제외하면 2%대 상승률 수준이 유지된 것으로 나타났다.
국가데이터처가 2일 발표한 ‘8월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 지난해 같은 달보다 3.1% 올랐다. 물가 상승률은 중동전쟁 여파로 6월 3.2%까지 오른 뒤 7월 2.8%로 둔화했다가 지난달 다시 3%대로 올랐다.
소비자물가 상승률이 반등한 데는 휴대전화료가 26.7% 급등한 영향이 컸다. 지난해 8월 SKT는 해킹 사태 보상으로 2000만명이 넘는 전체 가입자의 통신 요금을 한 달간 50% 감면했다. 이에 따른 기저효과가 전체 물가 상승률을 0.58% 포인트 끌어올렸다. 이를 제외한 물가 상승률은 2.5%로 집계됐다.
석유류 가격은 14.2% 올라 7월 15.5%보다 오름폭이 줄었다. 석유 최고가격제가 없었다면 물가 상승률은 3.6%에 달했을 것으로 재정경제부는 분석했다. 농축수산물 가격은 출하량 증가와 정부 할인 행사 등 영향으로 2.6% 하락했다.
다만 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가(식료품·에너지 제외 지수)는 3.4% 올랐다. 2023년 5월 3.8% 이후 3년 3개월 만의 최대 상승 폭이다. 시장 전반에 물가 상승 압력이 여전하다는 뜻이다. 데이터처 관계자는 “내구재와 외식 제외 개인 서비스 가격이 오르면서 근원물가가 연초보다 높아진 것으로 보인다”고 설명했다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원 “사후 대응은 늦어… 먼저 살피고 선제적으로 대응·지원해야”
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 1일 열린 제339회 서울시의회 임시회 제2차 교육위원회에서 과밀학급 지원체계, 학생 도박·마약 예방, 직업계고 졸업생 진로관리 등 서울교육의 주요 현안을 점검하고 정책 개선방안을 제안했다. 박 의원은 획일적인 과밀학급 분류 기준을 폐지하고, 학급당 학생 수나 지역별 증가 추이 같은 객관적 지표를 도입해야 한다고 주장했다. 이를 바탕으로 과밀 정도에 따라 지원의 우선순위와 규모를 차등화하는 데이터 기반의 선제적 지원 체계를 마련해야 한다는 입장이다. 학교의 수동적인 신청 방식에만 의존하는 구조적 한계를 지적했다. 대규모 아파트 단지 입주처럼 학생 증가가 확실시되는 지역은 문제가 터진 뒤 수습하는 사후 대응에서 벗어나야 한다. 입주 계획과 학령인구 변화를 선제적으로 분석해, 교육청이 먼저 부지를 발굴하고 필요한 학교 설립을 주도해야 한다는 제언이다. 이와 함께 과밀학교와 과소학교의 여건을 함께 살펴 유휴교실을 늘봄이나 돌봄 등에 탄력적으로 활용하고, 과밀지역에는 모듈러 교실 등 다양한 공간 확충 방안을 검토할 것을 요청했다. 아울러 학교별 지원·배정 기준을 투명하게 공개하고 지역별·학교별 추진 상
서울시의회 바로가기
통신 요금 기저효과가 사라지는 9월에는 물가 상승률이 다시 2%대로 내려갈 것으로 예상된다. 하지만 추석 성수품 수요와 기상 여건에 따라 농축수산물 가격이 오를 수 있어 2.5%를 밑돌지는 미지수다.
세줄 요약
- 8월 소비자물가 3.1% 상승, 3%대 복귀
- SKT 요금 감면 기저효과가 상승률 끌어올림
- 근원물가 3.4% 상승, 물가 압력 지속
2026-09-03 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
8월 소비자물가 상승률이 3%대로 오른 주요 원인은?