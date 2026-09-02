美엘우드에 초대형 K물류센터 가동

CJ대한통운·해양진흥公 투자

미국 전역 이틀 안에 배송 가능

국내 기업 수출 제품 물류허브

이미지 확대 미국 중서부에 국내 기업과 공공기관이 공동 투자한 축구장 14개 규모의 초대형 물류센터 닫기 이미지 확대 보기 미국 중서부에 국내 기업과 공공기관이 공동 투자한 축구장 14개 규모의 초대형 물류센터

세줄 요약 미국 일리노이주 엘우드에 CJ대한통운과 한국해양진흥공사가 공동 투자한 초대형 물류센터가 운영을 시작했다. 축구장 14개 규모의 이 센터는 시카고 철도·도로망을 활용해 국내 수출품을 미국 전역에 이틀 안에 배송하는 허브 역할을 맡는다. 시카고 인근 엘우드 초대형 물류센터 가동

CJ대한통운·KOBC 공동 투자, 축구장 14개 규모

미국 전역 이틀 배송 허브 역할 기대

2026-09-03 B3면

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미국 중서부에 국내 기업과 공공기관이 공동 투자한 축구장 14개 규모의 초대형 물류센터가 문을 열었다. 미국 최대 내륙 물류거점인 시카고의 철도·도로망을 활용해 국내 기업이 수출한 제품을 미국 전역에 이틀 안에 배송하는 허브 역할을 맡는다.해양수산부는 미국 일리노이주 시카고 인근 엘우드에 CJ대한통운과 한국해양진흥공사(KOBC)가 공동 투자한 물류센터가 운영에 들어갔다고 2일 밝혔다.엘우드 물류센터는 대지면적 29만 5000㎡(8만 9000평), 연면적 10만 3000㎡(3만 1000평) 규모다. 연면적 기준으로 축구장 14개를 합친 크기다. 대형 화물차가 동시에 물품을 싣고 내릴 수 있는 130개의 도크와 약 12m 높이의 층고를 갖췄다. 대규모 재고를 보관할 수 있고 물동량이 늘어날 때도 탄력적으로 대응할 수 있도록 설계됐다. 실시간 창고관리시스템과 자동화 설비를 도입해 제품 입고부터 보관, 재고 관리, 출고까지 전 과정을 한 곳에서 처리한다.강점은 입지다. 엘우드는 시카고 도심에서 남서쪽으로 약 72㎞ 떨어져 있으며 미국 최대 물류거점으로 꼽히는 센터포인트 인터모달 센터와의 거리가 5.5㎞에 불과하다. 인근 화물철도 터미널과 도로망을 연계하면 미국 전역에 이틀 안에 제품을 배송할 수 있다. 국내 기업으로서는 현지 배송 시간을 단축하고 물류비 부담도 줄일 수 있게 됐다.해수부는 2011년부터 해마다 물류기업 5~10곳을 선정해 해외 진출 타당성 조사비를 최대 2억원까지 지원하는 ‘해외물류시장 개척 지원사업’을 벌이고 있다. 엘우드 물류센터도 2022년 타당성 조사비를 지원받아 추진됐다.해수부는 한국해양진흥공사와 함께 1조원 규모의 글로벌 물류공급망 투자펀드도 조성해 국내 물류기업의 해외 진출을 지원하고 있다. 2030년까지 세계 주요 물류거점에 민관합작 물류센터 40곳을 구축하는 것이 목표다. 이들 센터는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 해외공동물류센터로 지정해 자체 물류망을 갖추기 어려운 국내 중소·중견기업이 저렴하게 이용할 수 있도록 할 방침이다.