마오타이, 한중 문화·관광 교류 행사 참여… 한국 총판 더에이치큐와 국내 브랜드 접점 확대

세줄 요약 마오타이가 서울 명동에서 열린 한중 신시대 문화·경제·미디어 교류 행사에 참가해 브랜드 역사와 주요 제품을 소개했다. 행사에서는 구이저우 문화관광과 드라마 연계 프로그램이 함께 진행됐고, 시음 공간도 마련돼 한국 관계자들의 체험을 도왔다. 한국 총판 더에이치큐가 현장 운영을 맡아 국내 접점 확대에 나섰다. 한중 문화·경제 교류 행사 참가

마오타이 브랜드·제품 소개와 시음 운영

더에이치큐, 한국 시장 접점 확대 추진

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중국의 대표 프리미엄 백주 브랜드 마오타이(MOUTAI)가 지난달 24일 르메르디앙 서울 명동에서 개최된 ‘한중 신시대 문화·경제·미디어 교류 행사’에 참가해 현지 관계자들에게 브랜드와 주요 제품을 선보였다고 2일 밝혔다.이번 행사는 ‘드라마를 따라 구이저우 여행하기’를 메인 테마로 삼아, 중국 현지 드라마 《우멍선추(乌蒙深处)》의 국내 방영을 기념해 마련됐다. 한중 양국 간 방송 콘텐츠를 비롯해 문화, 관광, 경제 등 폭넓은 분야에서의 교류를 활성화한다는 취지다.행사에는 한중 양국 관계자를 비롯해 방송·문화·관광 업계 인사들이 참석했으며, 공식 축사와 기념 촬영, 드라마 소개, 방송 및 관광 분야 협력 프로그램, 구이저우 문화 관광 소개 등 다양한 프로그램이 진행됐다.마오타이는 행사 프로그램을 통해 브랜드의 역사와 전통, 제품의 특징을 소개했다. 행사장에는 마오타이 제품과 전용 시음 잔, 브랜드 홍보물을 활용한 시음 공간이 마련됐으며, 참석자들이 마오타이를 직접 경험할 수 있는 브랜드 소개 및 시음 프로그램도 함께 운영됐다.마오타이의 한국 총판사인 더에이치큐(THE HQ)는 국내 파트너로서 이번 행사에서 마오타이 브랜드 및 제품 소개를 위한 현장 준비와 시음 공간 구성, 프로그램 운영 등을 담당했다.이번 행사는 단순한 제품 소개를 넘어 마오타이의 고향인 중국 구이저우 지역의 문화와 전통을 함께 알리는 자리로 마련됐다. 이를 통해 마오타이가 가진 오랜 역사와 장향형 백주 특유의 브랜드 가치를 한국의 주요 관계자들에게 자연스럽게 전달했다.더에이치큐 관계자는 “이번 행사를 통해 한국의 다양한 관계자들에게 마오타이의 브랜드와 제품을 직접 소개할 수 있었다”며 “앞으로도 한국 총판사로서 다양한 문화·관광 및 브랜드 마케팅 활동을 통해 국내에서 마오타이를 경험할 수 있는 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.한편 더에이치큐는 마오타이의 한국 총판사로서 국내 유통망 확대와 브랜드 마케팅을 전개하고 있으며, 다양한 온·오프라인 채널을 통해 마오타이의 국내 시장 인지도와 소비자 접점을 지속적으로 넓혀 나갈 계획이다.