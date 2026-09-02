갈더마코리아, 레스틸렌 한국 앰버서더에 배우 차주영 선정

세줄 요약 갈더마코리아가 히알루론산 필러 브랜드 레스틸렌의 한국 앰버서더로 배우 차주영을 선정했다. 차주영의 주체적이고 자신감 있는 이미지가 브랜드가 지향하는 가치와 맞는다고 판단했으며, 하반기 캠페인을 시작으로 국내 마케팅 활동을 순차적으로 전개할 예정이다. 갈더마코리아, 레스틸렌 앰버서더로 차주영 선정

주체적·자신감 있는 이미지와 브랜드 가치 부합

하반기 캠페인 시작으로 국내 마케팅 전개

이미지 확대 배우 차주영. (사진=갈더마코리아 제공) 닫기 이미지 확대 보기 배우 차주영. (사진=갈더마코리아 제공)

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글로벌 피부과학 기업 갈더마의 한국 법인 갈더마코리아가 히알루론산(HA) 필러 브랜드 레스틸렌(Restylane®)의 한국 앰버서더로 배우 차주영을 선정했다고 밝혔다.갈더마코리아는 차주영이 여러 작품에서 보여준 주체적이고 자신감 있는 이미지가 레스틸렌이 지향하는 브랜드 방향과 맞는다고 판단해 모델 계약을 체결했다고 설명했다. 차주영은 다양한 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔고, 작품마다 새로운 변신을 시도해 온 배우다.차주영은 “오랜 시간 이어져 온 레스틸렌과 함께하게 돼 기쁘다”며 “앞으로 다양한 활동을 선보이겠다”고 소감을 전했다.갈더마코리아 관계자는 “작품에서 보여준 주체적인 캐릭터와 차주영 배우의 당당하고 지적인 이미지가 브랜드가 추구하는 가치와 잘 맞는다고 봤다”며 “하반기 캠페인을 시작으로 여러 브랜드 활동을 이어갈 예정”이라고 말했다.레스틸렌은 히알루론산 필러 브랜드로 미국 FDA 승인과 유럽 CE 인증을 획득했다. 제품 포트폴리오는 ‘NASHA™’와 ‘OBT™’ 라인 등으로 구성돼 있다.갈더마코리아는 차주영이 참여하는 하반기 브랜드 캠페인을 시작으로 국내에서 레스틸렌 관련 마케팅 활동을 순차적으로 선보일 계획이다.