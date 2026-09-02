에이치피오 덴프스, TV홈쇼핑 ‘3중 기능성’ 코엔자임Q10 선보여

세줄 요약 덴프스가 항산화와 높은 혈압 감소, 식후 혈당 상승 억제까지 3중 기능성을 담은 ‘코엔자임Q10 더블케어’를 출시했다. 코엔자임Q10과 바나바잎추출물을 더해 하루 한 번 섭취하도록 설계했고, 식약처 기준 상한 수준의 원료를 담았다. 9월 2일 롯데홈쇼핑에서 첫 공개했다. 덴프스, 3중 기능성 코엔자임Q10 출시

항산화·혈압·혈당 관리 기능성 결합

9월 2일 롯데홈쇼핑 첫 공개 예정

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에이치피오(H.PIO)의 프리미엄 건강기능식품 브랜드 덴프스(Denps)가 항산화·높은 혈압 감소·식후 혈당 상승 억제까지 3중 기능성을 하나의 제품에 담은 ‘코엔자임Q10 더블케어’를 선보인다고 밝혔다. 코엔자임Q10을 중심으로 세 가지 기능성을 하루 한 번 섭취할 수 있도록 설계했으며, 핵심 원료는 식약처가 정한 1일 섭취량 상한 수준으로 구성했다.‘코엔자임Q10 더블케어’는 건강하고 활력 있는 일상을 오래 유지하고자 하는 중장년층의 복합적인 건강 고민을 고려해 개발한 건강기능식품이다. 체내 코엔자임Q10은 연령이 증가할수록 그 분포가 감소하는 것으로 알려져 있으며, 나이가 들수록 항산화와 혈압, 혈당 등 여러 건강 영역을 함께 관리하려는 소비자도 늘고 있다. 덴프스는 이러한 특성과 소비자 니즈를 반영해 코엔자임Q10을 제품 설계의 중심에 두고, 식후 혈당 관리까지 고려해 기능성을 확장했다.제품의 핵심 특징은 항산화와 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있는 코엔자임Q10에 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 100% 식물성 바나바잎추출물을 더해 세 가지 기능성을 하나의 제품으로 구현한 점이다. 순도 99.8%의 코엔자임Q10을 100mg 담았으며, 바나바잎추출물의 지표성분인 코로솔산 역시 1.3mg을 함유했다. 두 성분 모두 식약처가 정한 1일 섭취량 상한 수준으로 설계했다. 여기에 400mg 소형 연질캡슐과 PTP 개별 포장을 적용해 섭취는 물론 보관과 휴대 편의성까지 고려했다.에이치피오 관계자는 “‘코엔자임Q10 더블케어’는 항산화와 높은 혈압 감소는 물론 식후 혈당 상승 억제까지 세 가지 기능성을 하나로 설계했다는 데 의미가 있다”며 “여러 건강 고민을 하나의 제품으로 간편하게 챙기고자 하는 소비자들에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다”고 전했다.한편 ‘코엔자임Q10 더블케어’는 9월 2일 오후 8시 40분 롯데홈쇼핑에서 이은영 쇼호스트와 함께 처음 공개된다.