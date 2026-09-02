[속보] 8월 소비자물가 3.1% 상승…근원물가 3년 3개월 만에 최대

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 8월 소비자물가 3.1% 상승…근원물가 3년 3개월 만에 최대

김신우 기자
입력 2026-09-02 08:01
수정 2026-09-02 08:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

국가데이터처 8월 소비자물가동향

이미지 확대
지난달 27일 서울 시내의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스
지난달 27일 서울 시내의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스


지난달 소비자물가가 1년 전보다 3.1% 올라 전월(2.8%)보다 오름폭이 0.3%포인트 커졌다. 지난 7월 석 달 만에 2%대로 내려왔던 물가 상승률은 두 달 만에 다시 3%대로 올라섰다. 농축수산물 가격이 하락하고 석유류 가격 상승폭도 축소됐지만 공공서비스 가격이 크게 오른 영향이다.

2일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 8월 소비자물가동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 120.05(2020=100)로 전년 동월 대비 3.1% 상승했다. 전월 대비로는 0.2% 올랐다.

월별 물가 상승률은 지난 3월 2.2%에서 4월 2.6%, 5월 3.1%, 6월 3.2%까지 확대됐다가 7월 2.8%로 둔화했다. 하지만 지난달 다시 3.1%로 상승폭이 확대됐다.

농축수산물은 지난해보다 2.6% 하락했다. 출하량 증가와 정부 할인 행사 등 영향으로 감소 전환했다. 반면 가공식품은 출고가 인상 등이 반영되며 1.5% 올라 전월보다 상승폭이 0.5%포인트 확대됐다. 석유류는 14.2% 올라 전월(15.5%)보다 상승폭이 소폭 축소됐다.

공공서비스 가격은 6.5% 올라 2001년 8월(7.2%) 이후 25년 만에 가장 높은 상승률을 기록했다. 지난해 8월 통신사 요금 할인에 따른 기저효과가 크게 작용했다. 실제 휴대전화료는 전년 동월보다 26.7% 올랐다.



식료품과 에너지를 제외한 근원물가는 3.4% 올라 2023년 5월(3.8%) 이후 3년 3개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다. 농산물과 석유류를 제외한 지수도 3.1% 올라 2023년 12월(3.1%) 이후 2년 8개월 만에 가장 높았다.
세종 김신우 기자
세줄 요약
  • 소비자물가 3.1% 상승, 두 달 만에 3%대 복귀
  • 공공서비스 6.5% 급등, 휴대전화료 26.7% 상승
  • 근원물가 3.4% 상승, 3년 3개월 만에 최고
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
8월 소비자물가 상승률이 전월보다 높아진 주된 원인은?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로