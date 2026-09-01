메가프로젝트·AI에 21.3조 ‘올인’…호남 반도체 위한 특별회계 신설

‘생태계 확충’ 관련 예산 97% 증액

5극3특 33조… 지방 설비투자 지원

세줄 요약 정부가 2027년 예산안에서 3대 메가프로젝트와 AI 분야에 21조3000억원을 편성했다. 호남 반도체 클러스터용 특별회계를 신설하고, 전력·용수 인프라와 피지컬 AI, 국민 AI 교육, 지방 성장엔진 육성에 대규모 재원을 배분했다. 3대 메가프로젝트·AI 예산 21조3000억원 편성

호남 반도체 특별회계 신설, 클러스터 1조5000억원 투입

피지컬 AI·교육·지방 성장엔진에 대규모 배분

2026-09-02 5면

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이재명 정부의 핵심 미래 성장 동력인 ‘3대 메가프로젝트’에 내년 21조 3000억원이 투입된다. 호남 반도체 클러스터 조성 자금 마련을 위한 별도의 돈주머니인 ‘반도체 특별회계’도 신설된다. 여기에 전력·용수 필수 인프라를 구축하고 인공지능(AI) 생태계를 확충하는 데 사실상 ‘올인’ 수준으로 예산을 투입한다.정부는 1일 이런 내용이 담긴 ‘2027년 예산안’을 국무회의에서 심의·의결했다고 밝혔다. 정부는 3대 메가프로젝트를 비롯한 AI 분야에 올해보다 97.2% 늘어난 21조 3000억원을 편성했다. 특히 분야별 재원에서 산업·중소기업·에너지 분야 예산은 올해 31조 8000억원에서 내년 41조 2000억원으로 29.7% 급증한다.반도체는 생산 기반부터 기술·인재까지 전 주기를 지원한다. 2조 6000억원 규모의 ‘반도체산업 경쟁력강화 특별회계’를 신설하고 호남 반도체 클러스터에 1조 5000억원을 투입한다. 경쟁력 있는 K-AI 반도체 기업을 대상으로는 1000억원을 지원해 풀스택 레퍼런스(완성형 모범 답안)를 확보할 방침이다.전력·용수 등 인프라 지원 ‘속도전’에 1조 5000억원을 투입한다. ﻿전력망 투자 재원을 보강하기 위해 한국전력공사에 5000억원을 출자한다.피지컬 AI에는 3조 1000억원을 투입한다. ﻿AI 로봇의 현장 실증을 지원하고 국산 AI 로봇 2000여대를 도입한다. AIDC 생태계 조성에는 5000억원을 투자한다. 핵심 부품 성능 검증을 위한 테스트랩을 구축하고 서버·전력·냉각 등 소재·부품·장비와 클라우드 기술 개발을 지원한다. ﻿‘모두의 AI’ 사업에는 2조 4000억원, ﻿ 국민 AI 교육에는 2조 1000억원을 투입한다.내년 연구개발(R＆D) 예산은 올해보다 11.2% 늘어난 39조 5000억원 편성됐다. 역대 최대 규모다. 정부는 소형모듈원자로(SMR)·핵융합·재생에너지·양자·우주항공·첨단바이오·첨단공급망 등 ‘7대 시드(SEED)’ 분야를 집중 육성한다. 특히 2030년 달 착륙을 목표로 착륙선과 발사체 등 핵심 기술 확보에 나선다. 기업 R＆D에 정부가 지분을 확보하는 투자형 R＆D도 새롭게 도입한다.정부는 ‘5극 3특’ 권역별 성장엔진 육성을 통한 지방 주도 성장에 33조원을 투자한다. 올해 예산 16조 1000억원의 2배가 넘는 규모다. 특히 대기업과 중견기업의 대규모 지방 투자를 유도하기 위해 설비투자액의 최대 50%를 지원하는 ‘신규성장엔진특별보조금’ 7000억원을 신설한다.