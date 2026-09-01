뷰카(VUCA), ‘2026 올해의 브랜드 대상’ 프리미엄 치약 부문 수상

세줄 요약 뷰카가 한국소비자포럼 주관 2026 올해의 브랜드 대상에서 프리미엄 치약 부문 1위를 차지했다. 소비자 투표와 심의를 거쳐 선정됐고, 누적 판매 1500만 개 돌파로 시장 영향력도 키웠다. 올해 주요 브랜드 어워즈 3관왕을 달성하며 프리미엄 구강케어 브랜드로서 입지를 다졌다. 프리미엄 치약 부문 1위 선정

누적 판매 1500만 개 돌파

올해 브랜드 어워즈 3관왕 달성

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웰킵스컨슈머블의 라이프스타일 큐레이터 브랜드 뷰카(VUCA)가 한국소비자포럼 주관 ‘2026 올해의 브랜드 대상’에서 프리미엄 치약 부문 1위로 최종 선정됐다.올해의 브랜드 대상은 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼이 주관하는 국내 최대 규모의 브랜드 어워즈로, 올해 24주년을 맞았다. 매년 대규모 대국민 소비자 투표를 통해 한 해를 빛낸 최고의 브랜드를 소비자가 직접 선정한다. 이번 조사는 지난 6월 29일부터 7월 12일까지 온라인 투표와 일대일 전화 설문 방식으로 진행됐으며, 총 772,399명의 소비자가 참여해 7,954,023건의 투표수를 기록했다. 이후 전문 위원회 심의를 거쳐 최종 수상 브랜드가 확정됐다.뷰카는 이번 소비자 평가에서 동 부문 경쟁 브랜드들을 제치고 프리미엄 치약 부문 1위를 차지했다. 뷰카는 2025년 기준 치약 누적 판매량 1,500만 개를 돌파하는 등 시장 내 점유율을 넓혀가고 있다.아울러 뷰카는 이번 수상으로 연초 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’과 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드(KCAB)’ 2년 연속 수상에 이어 올해 주요 브랜드 어워즈 3관왕을 달성했다. 소비자 만족도와 신뢰도를 기반으로 한 주요 시상식에서 연속 수상하며 프리미엄 구강케어 브랜드로서의 입지를 다졌다.뷰카 관계자는 “소비자가 직접 참여한 대국민 투표를 통해 프리미엄 치약 부문 1위로 선정돼 더욱 뜻깊고, 뷰카를 믿고 선택해 주신 고객 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “주요 브랜드 어워즈 3관왕에 오를 수 있었던 것은 고객들이 보내주신 아낌없는 애정 덕분인 만큼, 앞으로도 믿을 수 있는 품질과 차별화된 사용 경험을 통해 변치 않는 신뢰로 보답하겠다”고 전했다.한편, 뷰카는 다가오는 한가위를 맞아 고객 감사의 마음을 담은 ‘추석 선물 기획전’을 진행한다. 이번 기획전에서는 베스트셀러인 고불소 치약과 오브제 칫솔, 샴푸·바디워시·트리트먼트를 알차게 담아낸 ‘뷰카 프리미엄 기프트 세트’를 합리적인 가격에 처음 선보인다. 또한 대용량 구강케어 세트, 고불소치약 3종 세트, 클래식 디퓨저·치약 세트 등 대상별 맞춤형 선물세트를 최대 62% 할인된 가격에 선보인다.기획전 상품 구매 고객 전원에게는 잇몸케어 치약 1개와 선물용 쇼핑백을 100% 증정하며, 선착순 휴대용 세트 증정, 3만 원 이상 구매 시 바디워시 본품 증정, 구매 확정 고객 대상 5,000원 감사 쿠폰 지급 등 풍성한 구매 혜택을 함께 제공한다. 추석을 앞두고 우수한 품질과 가성비를 모두 고려해 선물세트를 고민하는 고객들에게 좋은 기회가 될 것으로 보인다.