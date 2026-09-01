‘2026 서울 주얼리 위크’ 개막…서울 전역서 100여 개 주얼리 브랜드 만난다

세줄 요약 서울 전역이 주얼리 쇼룸으로 바뀌는 ‘2026 서울 주얼리 위크’가 8월 26일부터 9월 15일까지 3주간 진행된다. 100여 개 브랜드가 할인 세일, 팝업스토어, 런웨이, 전시, 세미나로 소비자와 산업을 잇고, 반지위크 인 서울과 DDP 팝업, 특별전시도 마련했다. 서울 전역서 100여 개 브랜드 참여 개막

반지위크·DDP 팝업·런웨이 등 다채로운 행사

협업전시·명장전·세미나로 산업 경쟁력 조명

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서울시 전역에서 100여 개 주얼리 브랜드가 참여하는 대규모 축제 ‘2026 서울 주얼리 위크’가 3주간의 일정으로 본격 개막했다.서울 곳곳을 주얼리 쇼룸으로 탈바꿈시키는 ‘2026 서울 주얼리 위크(Seoul Jewelry Week)’가 8월 26일부터 9월 15일까지 3주간 진행된다. 이번 행사에서는 할인 세일과 팝업스토어, 런웨이, 기획 전시, 전문 세미나 등 다채로운 프로그램을 통해 주얼리 산업과 소비자를 잇는다.행사의 핵심 축인 ‘반지위크 인 서울’은 소비자와 주얼리 브랜드를 직접 연결하는 기획 행사로, 9월 1일부터 15일까지 이어진다. 서울 소재 80개 주얼리 브랜드사가 참여하며, 반지 외에도 목걸이, 귀걸이, 팔찌 등 다채로운 주얼리 제품을 선보인다. 참여 브랜드별 할인 혜택과 이벤트가 진행되며, 각 브랜드별 지급 기준에 따라 공식 홍보 굿즈도 증정한다.동대문디자인플라자(DDP) 비더비(B the B)에서는 16개 서울 주얼리 브랜드를 집중 조명하는 공동 팝업이 9월 1일부터 6일까지 열린다. 해당 공간에서는 인공지능(AI) 스타일 진단을 거쳐 맞춤형 제품 추천, 시착 및 스타일링, QR 코드를 통한 구매로 이어지는 쇼핑 경험을 제공한다. 특히 팝업 기간 중인 9월 4일에는 ‘주얼리 런웨이’가 개최되어 오후 3시 바이어 및 업계 관계자 세션, 오후 5시 일반 관람객 세션으로 나뉘어 사전 신청자를 맞이한다.서순라길 서울 주얼리 쇼룸(SJC 제2관)에서는 기획 특별전시가 마련된다. 지난 8월 26일부터 시작된 ‘서울×이탈리아 주얼리 협업전시’에서는 양국 주얼리 브랜드 각각 7개사의 작품을 교차 전시하고 있다. 이어 9월 9일부터 15일까지 열리는 ‘서울명장 특별전’에서는 대량 생산 방식과 차별화된 숙련 장인의 기술력과 제작 가치, 이른바 ‘느림의 미학’을 조명할 예정이다.주얼리 산업의 변화와 시장 경쟁력을 살펴보는 자리도 마련된다. K-주얼리 인사이트 정보세미나(9.10.~9.11.) 첫날에는 히노컨설팅펌 노희영 대표가 ‘팔리는 주얼리에는 이유가 있다’를 주제로 디자인·브랜드·시장의 관점에서 K-주얼리의 경쟁력을 짚는다. 둘째 날에는 ‘작은 변화가 만든 새로운 기회’를 주제로 인생주얼리 권구현 대표, 하우스오브애리 박애리 대표, ㈜골든듀 이필성 대표가 콘텐츠와 고객 소통, 브랜드 운영 등 현장에서 경험한 변화와 사례를 공유한다.‘반지위크 인 서울’을 포함한 전체 프로그램의 세부 장소, 시간, 사전 신청 방법 등은 공식 누리집 홈페이지와 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.