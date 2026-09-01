‘고추장·된장·간장’ 레시피 진검승부…외식업중앙회, 요리경연대회 개최

한국외식업중앙회 창립 61주년 기념

세줄 요약 한국외식업중앙회가 창립 61주년을 기념해 다음달 22일 수원에서 ‘2026 외식인의 날 요리경연대회’를 열었다. 고추장·된장·간장 등 K-장을 활용한 웰니스 메뉴를 겨루며, 전국 40개 지회에서 11일까지 참가 신청을 받는다. 창립 61주년 기념, 외식인의 날 대회 개최

K-장 활용 웰니스 메뉴 경연, 전국 공모

본선 20팀 선발, 60분 실전 조리 진행

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한국외식업중앙회(회장 김우석·이하 중앙회)는 다음달 22일 경기 수원 배민아카데미 경기센터에서 ‘2026 외식인의 날 요리경연대회’를 개최한다고 1일 밝혔다.중앙회 창립 61주년을 기념해 열리는 이번 대회는 유네스코 등재로 세계의 관심을 받는 ‘K-장’을 주제로 진행된다. 우리나라 전통 장의 현대적 재해석을 통해 음식을 만들어야 한다.대회는 외식업 경영주 또는 외식업 종사자라면 누구나 참여가 가능하며, 중앙회 산하 전국 40개 지회에서 오는 11일까지 신청을 받는다. 본선에는 지회에서 추천받은 70개팀 중 서류 및 레시피 심사를 통과한 20팀이 진출하며, 제한 시간(60분) 동안 K-장(고추장·된장·간장) 중 1종 이상을 필수 적용한 웰니스 메뉴를 만들어야 한다.심사는 스타 셰프, 명인, 학계 전문가로 구성된 전문심사위원단 4명과 중앙회 및 배달의민족 리더로 구성된 일반심사위원단 4명이 맡아 평가한다. 대회 총상금은 650만원 규모다. 최우수상인 중앙회장상 수상자에게는 우수 레시피를 전국 외식업주들에게 전수하는 온·오프라인 클래스 연사 기회가 주어지며, 참가자 전원에게 스타 셰프의 레시피 피드백과 참여 수료증 등 기념품이 제공된다.중앙회는 “61년 전통의 외식인의 날을 기념하는 첫 요리경연대회인 만큼, 전통 장류의 우수성을 널리 알리고 외식업의 새로운 활력을 불어넣는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.