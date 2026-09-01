청강문화산업대학교·넷마블 엠엔비, ‘쿵야 레스토랑즈’ 활용 산학협력 MOU 체결

세줄 요약 청강문화산업대학교와 넷마블 엠엔비가 산학협력 MOU를 맺고 쿵야 레스토랑즈 IP를 활용한 실무형 콘텐츠 인재 양성에 나섰다. 로블록스 기반 제작 프로그램과 PBL 수업, 교내 공모전을 연계해 학생들이 게임 맵과 아이템을 직접 기획·개발하도록 지원할 계획이다. 청강문화산업대·엠엔비 산학협력 MOU 체결

쿵야 레스토랑즈 IP 활용한 교육 연계 추진

로블록스 기반 실무형 콘텐츠 제작 지원

이미지 확대 (사진=청강문화산업대학교 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=청강문화산업대학교 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

청강문화산업대학교와 넷마블의 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비(MNB)가 손잡고 ‘쿵야 레스토랑즈’ IP를 활용한 실무형 콘텐츠 인재 양성에 나선다.청강문화산업대학교(총장 최성신)는 김성현 산학협력단장과 넷마블(대표 김병규)의 콘텐츠 마케팅 자회사인 엠엔비 배민호 대표가 지난 8월 26일 실무형 콘텐츠 인재 양성 및 IP 협력을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약을 통해 청강문화산업대학교와 엠엔비는 정규 교과 과정과 연계해 글로벌 메타버스 플랫폼 로블록스(Roblox) 기반의 실무 콘텐츠 제작 프로그램을 공동으로 추진하기로 협의했다.특히 엠엔비의 대표 IP ‘쿵야 레스토랑즈’를 로블록스 내 IP 라이선싱 프로그램과 청강문화산업대학교 게임콘텐츠스쿨의 지역성장 인재양성체계(Anchor)의 PBL 수업 및 교내 공모전과 연계해 학생들이 직접 쿵야 IP를 활용한 게임 맵과 아이템을 기획하고 개발할 수 있도록 지원할 계획이다.염동현 청강문화산업대학교 게임콘텐츠스쿨 원장은 “대중적으로 큰 사랑을 받고 있는 넷마블 엠엔비의 ‘쿵야 레스토랑즈’ IP를 청강의 정규 교육과정에 접목할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 산학 연계 수업은 학생들이 글로벌 메타버스 플랫폼인 로블록스 환경에서 실제 상용 IP를 직접 다뤄보며 실무 감각과 창의적 개발 역량을 동시에 증명할 수 있는 귀중한 기회”라고 설명했다. 이어 “앞으로도 청강문화산업대학교 게임콘텐츠스쿨은 산업계와의 밀접한 협업을 통해 현장 중심의 실전형 인재를 양성하는 데 앞장서겠다”고 덧붙였다.배민호 엠엔비 대표는 “쿵야 레스토랑즈 IP를 학생들이 활용하여 다채로운 콘텐츠를 기획하고 제작할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 전했다.한편 청강문화산업대학교 게임콘텐츠스쿨은 게임 기획, 프로그래밍, 그래픽 등 제작 전 분야를 중심으로 프로젝트 기반 교육(PBL) 과정을 체계적으로 운영하고 있다.