청담어학원, ‘제17회 YTN·한국외대 영어토론대회’ EFL 리그 팀·개인 1위 석권

세줄 요약 청담어학원이 제17회 YTN·한국외대 중학생 영어토론대회 EFL 리그에서 분당브랜치 팀 우승과 목동브랜치 학생 개인 1위를 동시에 차지했다. 2년 연속 팀 정상과 전 부문 우승으로 영어토론 교육 성과를 입증했다. 청담어학원, EFL 리그 팀·개인 동시 석권

분당브랜치 인페르노 팀 2년 연속 우승

목동브랜치 박윤민 학생 베스트 스피커 선정

이미지 확대 청담어학원 BI (출처=크레버스) 닫기 이미지 확대 보기 청담어학원 BI (출처=크레버스)

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크레버스의 프리미엄 영어 교육 브랜드 청담어학원이 전국 단위 중학생 영어토론대회에서 2년 연속 팀 부문 정상에 오른 데 이어 개인 부문 1위까지 동시 석권했다.청담어학원은 ‘제17회 YTN·한국외국어대학교 중학생 영어토론대회’ EFL(English as a Foreign Language) 리그에서 분당브랜치 소속 ‘인페르노(Inferno)’팀이 2년 연속 우승을 차지하고, 개인 부문에서는 목동브랜치 박윤민 학생이 ‘베스트 스피커(Best speaker)’로 선정됐다고 밝혔다. 이로써 청담어학원은 분당과 목동 브랜치 재원생들의 활약으로 해당 대회 EFL 리그 전 부문 우승을 달성했다.YTN과 한국외국어대학교가 공동 주최하는 중학생 영어토론대회는 전국 중학생들의 영어 의사소통 능력과 논리적 사고력을 평가하는 대표적인 토론 행사다. 올해 대회는 8월 16일부터 17일까지 이틀 동안 한국외국어대학교 서울캠퍼스에서 개최됐으며, 일반(General) 리그 70개 팀과 EFL 리그 26개 팀을 합쳐 총 96개 팀, 288명의 중학생이 출전해 기량을 겨뤘다.대회에 참가한 학생들은 주어진 논제에 맞춰 영어로 논리를 전개하고 상대팀의 주장을 반박하는 과정을 통해 영어 표현력과 비판적 사고 능력을 선보였다. 특히 영어를 모국어가 아닌 외국어로 학습하는 학생들이 참가하는 EFL 리그에서는 사고의 논리적 구성과 설득력 있는 전달력이 집중적으로 평가됐다.청담어학원은 단순 암기나 문제 풀이 위주의 학습을 지양하고, 다양한 이슈에 대해 능동적으로 사고하며 자신의 생각을 영어로 표현하는 교육 체계를 강조해 왔다. 토론 및 프로젝트 기반 학습을 바탕으로 학생들이 다채로운 주제를 탐구하고 논리적 의사소통 경험을 쌓을 수 있도록 커리큘럼을 운영 중이다.영어 토론은 입장을 정하는 것을 넘어 근거 제시와 상대방 논리에 대한 반박 과정이 필수적으로 수반된다. 학생들은 이러한 훈련을 통해 영어 표현력뿐만 아니라 주제 분석력, 논리적 사고력, 타인의 의견을 경청하고 설득하는 종합적인 소통 역량을 함께 배양하게 된다.이번 대회에서 청담어학원은 서로 다른 브랜치 재원생들이 팀과 개인 부문 우승을 나란히 기록하며 주목을 받았다. 특히 분당브랜치는 전년도에 이어 올해도 정상에 오르며 EFL 리그 2년 연속 우승 기록을 세웠다.청담어학원은 향후에도 학생들이 다양한 주제를 바탕으로 영어 사고력과 표현력을 기르고, 실제 의사소통 상황에서 주도적으로 의견을 개진할 수 있도록 토론 및 프로젝트 기반 교육 프로그램을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.