PXG, 한가위 맞아 공식 온라인 스토어 ‘추석 빅세일 페스타’ 프로모션

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PXG, 한가위 맞아 공식 온라인 스토어 ‘추석 빅세일 페스타’ 프로모션

입력 2026-09-01 11:04
수정 2026-09-01 11:04
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PXG ‘추석 빅세일 페스타’ 홍보 배너. PXG 제공
PXG ‘추석 빅세일 페스타’ 홍보 배너. PXG 제공


프리미엄 골프 브랜드 PXG가 한가위를 맞아 오늘(1일)부터 오는 27일까지 공식 온라인 스토어에서 고객 감사 특별 프로모션인 ‘추석 빅세일 페스타’를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 가을 골프 시즌과 추석 연휴를 앞두고 마련했으며, 총 4가지 이벤트를 통해 다양한 구매 혜택을 제공한다.

‘소원 성취 댓글 이벤트’에서는 올가을 필드에서 이루고 싶은 소원을 댓글로 남긴 고객을 추첨해 ‘PXG 라이트닝 드라이버’를 준다. ‘100% 당첨 행운의 룰렛’에서는 골프볼과 볼마커, 할인 쿠폰 등을 제공한다. 이와 함께 구매 고객을 위한 ‘더블 기프트 혜택’과 구매 금액에 따른 ‘마일리지 더블 적립’도 진행한다.

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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

프로모션은 PXG 공식 온라인 스토어 회원을 대상으로 하며, 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김태곤 리포터
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