경제 [속보] 박홍근 “내년 예산안 총지출 820.9조 역대 최대…미래기금 162.3조원 규모 신설” 조중헌 기자 입력 2026-09-01 10:54 수정 2026-09-01 10:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/01/20260901500085 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 박홍근 기획예산처 장관이 지난달 25일 국회 의원회관에서 열린 2027년 예산안 당정 협의에서 발언하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 박홍근 기획예산처 장관이 지난달 25일 국회 의원회관에서 열린 2027년 예산안 당정 협의에서 발언하고 있다. 뉴스1 세종 조중헌 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 기사가 제공되지 않았습니다. O X