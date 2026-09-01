‘데이지S＆C ‘헤베스템 크림 랩핑 마스크’, 현대홈쇼핑 첫 방송서 전량 매진

세줄 요약 데이지S＆C의 헤베스템 크림 랩핑 마스크가 현대홈쇼핑 단독 론칭 방송에서 준비 물량을 모두 팔며 첫 진출을 성공적으로 마쳤다. 누적 판매 100만 장과 매출 70억 원을 기록한 대표 제품으로, 2026년 미국·일본·UAE 등 해외 확장도 추진한다. 현대홈쇼핑 첫 방송서 준비 물량 전량 완판

헤베스템 크림 랩핑 마스크 흥행 성공

누적 100만 장·매출 70억 원 돌파

이미지 확대 데이지S＆C의 코스메틱 브랜드 헤베스템(hebestem) ‘크림 랩핑 마스크’ 현대홈쇼핑 방송 화면 이미지 (제공=데이지S＆C) 닫기 이미지 확대 보기 데이지S＆C의 코스메틱 브랜드 헤베스템(hebestem) ‘크림 랩핑 마스크’ 현대홈쇼핑 방송 화면 이미지 (제공=데이지S＆C)

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뷰티·이너뷰티 전문 기업 데이지S＆C(DAISY S＆C)의 코스메틱 브랜드 헤베스템(hebestem)이 현대홈쇼핑 단독 론칭 방송에서 준비 수량을 전량 완판시키며 홈쇼핑 시장 진출을 성공적으로 알렸다.이번 방송에서 선보인 ‘헤베스템 크림 랩핑 마스크’는 생방송 도중 소비자들의 주문과 문의가 이어지며 준비된 기획 수량이 모두 소진됐다. 특히 최근 홈쇼핑 채널에서 연이어 완판을 기록하며 주목받고 있는 방송인 미자가 출연해 흥행 시너지를 더했다.‘헤베스템 크림 랩핑 마스크’는 헤베스템의 단독 원료인 프로바이오틱 유산균 엑소좀을 850만 파티클 함유한 제품이다. 항산화, 멜라닌 억제, 미백, 항염 등 피부 관리에 도움을 주는 성분으로 구성됐다. 아울러 페이스라인을 밀착 관리해 보습·영양 공급과 리프팅 케어를 돕는 ‘맞춤 특수 코팅 시트’를 적용했다. 시트 겉면을 코팅 처리해 머리카락이나 의류에 묻어나지 않고 간편하게 홈케어를 할 수 있다는 점도 소비자들의 호응을 이끌어냈다.브랜드명 헤베스템은 그리스 신화 속 청춘의 여신 ‘헤베(Hebe)’와 줄기세포를 뜻하는 ‘스템 셀(Stem Cell)’의 합성어로, 현대 피부과학으로 고객의 아름다움을 실현하겠다는 지향점을 담고 있다. 2023년 3월 첫선을 보인 이후 누적 판매량 100만 장을 돌파하고 단일 품목 매출 70억 원을 달성하며 브랜드 대표 제품으로 자리매김했다.데이지S＆C는 이번 홈쇼핑 성과를 기점으로 2026년 해외 시장 확장에도 속도를 낼 방침이다. 현재 미국, 일본, UAE 시장 진출을 순차적으로 전개하고 있으며, 중국에서는 도우인(Douyin) 기반 D2C 유통망을 넓혀가고 있다. 이를 통해 글로벌 시장에서 K-뷰티 대표 프리미엄 브랜드로 도약하겠다는 구상이다.데이지S＆C 관계자는 “고객들의 성원 덕분에 첫 홈쇼핑 방송에서 완판이라는 유의미한 성과를 거뒀다”며 “2026년은 국내 채널 다각화는 물론 전 세계 고객들에게 헤베스템만의 가치를 전달하는 글로벌 K-뷰티 도약의 원년이 될 것”이라고 전했다.