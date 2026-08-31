서울 아파트 착공 36% 늘어 ‘숨통’… 홍지선 “청년주택, 서울시와 협의”

인허가 늘어 공급 여건 개선 기대
7월만 착공 5574가구… 20배 급증
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30일 서울 영등포구 여의도 63빌딩 전망대에서 바라본 시내 곳곳에 자리 잡은 아파트 전경. 2026.8.30.
연합뉴스
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주택 공급의 선행 지표인 ‘착공’ 물량이 회복세를 보이고 있다. 지방자치단체의 ‘인허가’에도 속도가 붙은 것으로 나타났다. 주택 공급이 늦어지는 핵심 원인이 ‘인허가’에 있다는 인식이 확산하면서 앞으로 공급 여건이 개선될 것이란 기대가 나온다.
국토교통부가 31일 발표한 ‘7월 주택통계’에 따르면 올해 1~7월 서울 아파트 착공 물량은 1만 4995가구로 지난해 같은 기간보다 36.1% 늘었다. 비아파트를 포함한 서울 주택 착공 물량은 1만 9507가구로 44.4% 증가했다. 전국 주택 착공은 13만 8383가구로 전년 동기 대비 11.1% 증가했다.
7월 한 달만 보면 서울 아파트 착공 물량은 5574가구로 지난해 278가구에서 20배 가까이 늘었다. 서울 전체 주택 착공도 6386가구로 지난해 642가구 대비 894.7% 증가했다.
인허가 지표도 개선됐다. 올해 1~7월 서울 주택 인허가는 2만 8634가구로 지난해 같은 기간보다 6.1% 증가했다. 7월 한 달간 서울의 인허가는 7979가구로 1년 전보다 95.1% 늘었다. 전국 주택 인허가도 7월 한 달 43.5% 증가했다.
올해 들어 준공(입주) 실적은 부진했다. 올해 7월까지 서울 아파트 준공 물량은 1만 7603가구로 지난해 3만 4339가구에서 48.7% 감소했다. 그럼에도 7월 한 달간 서울의 아파트 준공은 5352가구로 지난해보다 8.8% 늘었다. 지금까지 기존 물량에 대한 인허가가 지연되면서 준공이 늦어졌다면 최근 들어서는 준공 실적도 점점 개선되는 추세라는 의미다. 최근 인허가와 착공 실적이 크게 개선된 만큼 앞으로는 ‘공급의 완성’인 입주 실적도 점점 좋아질 것으로 예상된다.
임규호 서울시의원, 오늘부터 종후가치 기준 이주비 대출 확대 시행… “정비사업 자금난 완화 기대”
정부가 재건축·재개발 사업의 이주비 조달을 지원하기 위해 이주비대출 담보가치 산정 기준을 완화한다. 정비사업 전 조합원이 보유한 기존 자산을 기준으로 삼던 방식에서 사업 완료 후 신축 주택의 가치까지 반영하는 방식으로 바꾸게 된 것이다. 임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 올해 초부터 이와 같은 재건축 재개발 정비구역의 조합원 이주 대출을 완화하는 방안을 지속적으로 요청해왔다. 정부의 이번 핵심 정책은 규제지역 내 이주비대출의 LTV 40% 한도를 유지하되, 담보가치 산정 방식을 개선해 실제 대출 가능한 한도를 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. 당장 오늘부터 적용되는 개정안에 따라, 기존의 종전자산평가액 단독 기준 대신 종전자산평가액과 종후자산평가액 중 더 큰 금액을 담보가치로 인정하는 방식으로 변경된다. 종후자산평가액은 정비사업 완료 후 예상되는 신축 주택의 가치를 의미한다. 과거에는 조합원이 사업 전 소유하던 토지와 건물의 가치가 이주비대출의 한도를 정하는 담보 기준으로 활용됐다. 주요 정비사업장에서는 이주비 대출 완화로 자금 마련과 함께 착공을 앞당길 수 있을 것으로 보고 있다. 서울 시내 올해 이주를 앞둔 정비구역 35곳, 3만 1075가구
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이런 가운데 앞으로 정부의 ‘주택 공급’ 정책을 진두지휘할 홍지선 국토교통부 장관 후보자는 이날 정부세종청사 출근길에서 서울 용산공원 부지와 강남구 탄천물재생센터 부지에 청년 주택을 공급하는 방안에 대해 “주택 공급은 서울시와의 협의가 무엇보다 중요하다”며 “사전 협의를 통해 정책이 현장에서 제대로 작동하도록 하겠다”고 밝혔다. 전반적인 수도권 주택 시장 안정화 방안에 대해서는 “주택 공급 방안을 신속히 이행하되 실제 현장에서 착공하고 입주에 이르기까지 실행력을 높이겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 서울 아파트 착공 36% 증가, 공급 회복 신호
- 인허가도 개선, 준공은 7월 들어 반등 조짐
- 홍지선 후보자, 청년주택 서울시 협의 강조
2026-09-01 2면
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