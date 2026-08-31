대구 기업 10곳 중 9곳 “폭염, 경영에 영향…에너지 비용 부담 완화 필요”

세줄 요약 대구상공회의소 조사에서 지역 기업 91.2%가 폭염이 경영에 영향을 준다고 답했다. 유통·서비스업과 건설업의 타격이 컸고, 냉방·전력비 증가와 근로자 안전관리 부담이 주요 어려움으로 꼽혔다. 기업들은 전기요금 등 에너지 비용 완화와 체감형 지원을 요청했다. 폭염, 대구 기업 경영 부담 확산

냉방·전력비 증가, 핵심 애로

에너지 비용 완화·현장 지원 요구

이미지 확대 폭염에 지쳐가는 인부들 폭염이 계속되고 있는 9일 대구 한 공사장 인근에서 인부가 이동하고 있다. 2025.7.9. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭염에 지쳐가는 인부들 폭염이 계속되고 있는 9일 대구 한 공사장 인근에서 인부가 이동하고 있다. 2025.7.9. 연합뉴스

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올여름 폭염이 대구 산업 현장의 체력을 갈아 넣는 것으로 나타났다. 지역 기업 10곳 중 9곳이 폭염으로 경영에 어려움을 겪는다는 조사 결과가 나오면서다.31일 대구상공회의소에 따르면 최근 지역 기업 463곳(응답 204곳)을 대상으로 ‘장기화되는 폭염이 기업 경영에 미치는 영향’을 조사한 결과 응답 기업의 91.2%(다소 영향 78.9%, 매우 영향 12.3%)가 폭염으로 경영에 직접적인 ‘영향을 받고 있다’고 답했다.업종별 타격은 야외 작업과 대면 업무가 많은 분야에서 더 두드러졌다. 유통·서비스업(97.3%)과 건설업(96.5%)의 고통 호소 비율이 제조업(88.4%)을 웃돌았다. 기업들은 폭염으로 인한 가장 큰 어려움으로 ‘냉방·전력 사용 증가에 따른 비용 부담’(65.7%)을 꼽았다. ‘온열질환 등 근로자 건강·안전관리 부담 증가’(47.5%)가 뒤를 이었다.지난해 여름과 비교하면 추가 비용이 ‘5~10% 미만 증가했다’는 응답은 39.7%로 가장 많았고, ‘5% 미만 증가했다’는 답변도 33.8%에 달했다. 늘어난 비용 항목 중에는 ‘냉방·전력비’(77.0%)가 압도적이었다.폭염은 생산성 저하로도 이어졌다. 응답 기업의 72.6%가 폭염으로 생산성이 10% 미만 감소했다고 밝혔다. 특히 유통·서비스업은 10% 이상 생산성이 떨어졌다는 응답이 24.3%에 달해 제조·건설업보다 타격이 심했다. 기업들은 ‘여름철 전기요금 등 에너지 비용 부담 완화’(74.0%)를 가장 절실한 지원책으로 요구했다.이상길 대구상공회의소 상근부회장은 “기업이 폭염을 지속적인 경영 위험요인으로 인식하는 만큼 현장 체감형 지원과 중장기 대응책 마련이 시급하다”고 강조했다.