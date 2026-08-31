2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘뷰티’ 경기 지역 평가 결과 발표

세줄 요약 대한소비자협의회와 한국소비자평가가 주관한 2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘뷰티’ 경기 지역 결과가 발표됐다. 포털 리뷰와 사전조사로 후보를 추린 뒤, 실제 이용자 경험을 바탕으로 친절도·시설 만족도·가격·접근성·서비스 품질 등을 평가해 우수 업체를 선정했다. 경기 지역 뷰티 평가 결과 발표

실제 이용자 경험 기반 우수 업체 선정

친절도·시설·가격 등 6개 기준 평가

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대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 <2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘뷰티’>의 경기 지역 평가 결과가 발표됐다.이번 평가는 표준산업분류에 따른 업종별 소비자평가 결과를 공개함으로써, 소비자기본법 제4조가 규정한 소비자의 의견 반영권, 정보 제공받을 권리, 선택할 권리 등 이른바 ‘소비자 8대 권리’의 취지에 부합하는 정보를 제공하고, 소비생활의 질적 향상에 기여하고자 마련됐다.2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘뷰티’는 국내 뷰티 산업의 발전을 도모하고, 실제 이용 소비자의 평가를 바탕으로 양질의 전문 서비스를 제공하는 우수 업체를 매년 선정해 소개하는 프로그램이다.평가는 지난 6~7월 전국 뷰티 업체를 대상으로 포털사이트 리뷰 수 등을 기준으로 사전조사를 실시해 상위 33.17% 이내 업체를 후보군으로 선정했으며, 이후 해당 후보군을 대상으로 별도 안내 절차를 거쳐 최종적으로 전체의 약 0.33%에 해당하는 업체가 아래 평가 기준에 따라 선정됐다.한국소비자평가는 해당 뷰티 관련 업체를 이용한 소비자들의 실제 경험을 바탕으로 최종 평가를 거쳐 ▲직원 친절도 ▲시설 만족도 ▲가격의 적절성 ▲접근성 ▲서비스 품질 만족도 ▲전반적 평가 총 6가지 최종 평가 기준에 따라 지역 및 부문별 우수 업체를 선정했으며 발표 명단은 다음과 같다.한국소비자평가 관계자는 “소비자들이 자신을 가꾸고 관리하는 방식이 세분화되면서, 시술 결과에 대한 만족도뿐 아니라 담당자의 전문성, 위생 관리, 개인 맞춤 상담 등 서비스 전반을 폭넓게 살피는 경향이 뚜렷해지고 있다”고 밝혔다.이어 “시술 전에는 파악하기 어려운 부분을 확인하기 위해 SNS나 후기 플랫폼에서 기존 이용자의 후기를 참고하는 소비자가 많다”며 “이번 평가가 실제 이용 소비자의 경험을 바탕으로 이뤄진 만큼, 자신에게 맞는 뷰티 서비스를 선택하는 데 참고할 수 있는 정보로 활용되기를 바란다”고 전했다.