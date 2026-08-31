진인프라, 2026년 신규입사자 교육 성공리 개최… “소통과 실무역량 강화로 함께 성장”

프로젝트 실무부터 비즈니스 소통까지 이틀간 체계적인 교육 프로그램 운영

대표이사와 신규입사자 간 자유로운 소통의 자리 마련… 구성원 목소리 직접 청취

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세줄 요약 진인프라는 2026년 신규입사자 교육을 열어 사업 이해, 실무역량, 비즈니스 소통, 전사 프로세스를 폭넓게 다뤘다. 첫날에는 제안서 작성, RFP 분석, PMO 관리 등 현장형 교육을 진행했고, 둘째 날에는 회사 알아보기와 사장님과의 대화로 조직 적응과 공감대를 높였다. 신규입사자 교육 실시, 실무·조직문화 동시 강화

제안서·RFP·PMO 등 현장형 교육 집중 진행

사장님과의 대화로 양방향 소통과 공감대 형성

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㈜진인프라는 지난 27일부터 28일까지 양일간 본사 교육장에서 신규입사자를 대상으로 ‘2026년 신규입사자 교육’을 실시하고 모든 교육과정을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.진인프라는 신규 입사자가 사업 내용과 조직문화를 빠르게 익히고 실무에 안착할 수 있도록 연 1~2회 교육을 진행한다. 본사 집체교육과 지사 순회교육 등 다각적인 방식을 통해 신규 직원의 빠른 적응과 역량 강화를 적극 돕고 있다.올해는 신규 입사자들이 회사와 업무 전반을 보다 체계적으로 이해할 수 있도록 교육 프로그램을 한층 강화했다. 프로젝트 수행에 필요한 실무교육부터 회사 및 전사 프로세스에 대한 이해, 비즈니스 소통, 경영진과의 대화까지 다양한 프로그램을 구성해 교육의 깊이와 폭을 넓혔다.교육 첫날에는 실무역량 강화에 초점을 맞췄다. 사내 프로젝트 표준 프로세스를 시작으로 제안서 작성 및 입찰·수주 전략, IT사업 견적 및 협상 실무, PPT 실무 활용, RFP 분석 및 추가제안 기법, 프로젝트 수행을 위한 PMO 관리, WBS 및 산출물 관리, 프로젝트 이슈·리스크 및 관련 법률 등 실제 프로젝트의 수주부터 수행·관리까지 업무 현장에서 활용할 수 있는 내용으로 교육을 진행했다.둘째 날에는 진인프라의 사업과 조직에 대한 이해도를 높이고 구성원 간 소통을 강화하는 데 중점을 뒀다. ‘회사 알아보기’ 프로그램을 통해 회사 전반에 대한 이해를 넓히고, 비즈니스 예절 및 소통, 전사 프로세스 교육 등을 통해 조직생활과 업무 수행에 필요한 기본 역량을 함께 다졌다.특히 대표이사와 신규입사자가 직접 이야기를 나누는 ‘사장님과의 대화’ 시간을 별도로 마련해 의미를 더했다.대표이사는 신규입사자들과 마주 앉아 회사생활을 하며 느낀 점과 업무에 대한 생각을 직접 듣고, 회사의 방향과 조직생활에 대한 생각을 진솔하게 공유했다. 신규입사자들 역시 회사에 바라는 점과 건의사항, 업무 및 조직문화에서 개선되었으면 하는 부분 등을 자유롭게 이야기하며 평소 쉽게 나누기 어려웠던 의견을 가감 없이 전달했다.일방적인 경영진의 메시지 전달에 그치지 않고, 구성원과 경영진이 서로의 생각을 진솔하게 나누는 양방향 소통의 장이 되었다는 점에서 의미가 컸다. 이번 자리를 통해 진인프라는 신규 입사자의 목소리에 귀를 기울이고, 입사자들은 회사의 비전과 경영진의 철학을 깊이 이해하며 상호 공감대를 형성할 수 있었다.교육에 참여한 신규입사자들의 반응도 긍정적이었다. 교육 종료 후 직원들이 직접 작성한 롤링페이퍼에는 “다른 부서원들과 이야기할 수 있어 좋았다”, “PMO, 비즈니스 매너, 제안 프로세스 등 업무에 필요한 내용을 배울 수 있었다”, “회사 전체 프로세스를 자세히 알게 되어 유익했다”, “실무에 바로 활용할 수 있는 내용을 배울 수 있었다”는 등의 소감이 이어졌다.또한 “입사 동기들과 처음으로 얼굴을 익히고 대화할 수 있는 자리가 마련되어 좋았다”, “이번 교육을 계기로 회사생활에 대한 기대가 생겼다”는 등 업무 교육뿐 아니라 신규입사자 간 교류와 조직 적응 측면에서도 높은 만족도를 나타냈다. 실제 롤링페이퍼에는 회사의 세부 업무 프로세스와 PMO 교육에 대한 긍정적인 평가, 향후 실무에서 활용하고 싶다는 의견 등이 다양하게 담겼다.진인프라는 신규입사자 교육뿐만 아니라 임직원의 전문성과 직무역량 향상을 위한 교육에도 지속적으로 투자하고 있다. 임직원의 교육 수요를 반영한 수요교육을 비롯해 기술교육, 제안·PT 교육, 직무 특성에 따른 특수교육 등 다양한 프로그램을 운영하며 구성원들이 업무 현장에서 필요한 역량을 지속적으로 개발할 수 있도록 지원하고 있다.진인프라가 추구하는 인재육성의 핵심은 단순한 지식 전달을 넘어 실제 업무 현장에 즉시 적용할 수 있는 실무형 교육의 확대이다. 이와 함께 직무, 직급, 근무지역 등 구성원 개개인의 다양한 특성과 여건을 면밀히 고려해 실효성 있는 교육 기회를 다각도로 마련하고 있다.진인프라 관계자는 “회사의 지속적인 성장을 위해서는 구성원 개개인의 성장과 역량 강화가 함께 이루어져야 한다”며 “신규입사자들이 조직에 빠르게 적응하는 것은 물론 각자의 분야에서 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 앞으로도 실질적인 교육 프로그램을 지속적으로 발굴하고 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.