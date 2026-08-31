‘하닉 1주 하한가’ 막는다…NXT, 급등락 땐 2분간 주문 모아 거래

세줄 요약 넥스트레이드가 SK하이닉스 1주 하한가 논란을 계기로 정적 VI와 단일가매매를 도입한다. 전날 종가 대비 10% 이상 급등락하면 2분간 주문을 모은 뒤 가격을 정하고, 장중 동적 VI도 같은 방식으로 바꿔 비정상 체결을 줄인다. SK하이닉스 1주 하한가 논란, 제도 개선 발표

프리마켓 급등락 시 2분간 주문 모아 단일가 체결

팻핑거·소량 주문에 따른 비정상 가격 차단

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SK하이닉스 주식 단 한 주가 하한가에 거래되면서 시장에 혼란이 반복되자 넥스트레이드(NXT)가 재발 방지책을 내놨다. 앞으로 주가가 갑자기 크게 오르거나 내리면 곧바로 거래를 체결하지 않고 2분 동안 주문을 모은 뒤 가격을 결정한다.넥스트레이드는 31일 정적 변동성완화장치(VI)를 도입하고 VI가 발동하면 단일가매매로 거래하는 내용으로 업무규정을 개정한다고 밝혔다. 새 제도는 다음 달 14일부터 시행된다.핵심은 적은 수량의 주문 하나가 가격을 크게 흔드는 것을 막는 것이다.현재 NXT 프리마켓은 오전 8시부터 8시50분까지 운영된다. 프리마켓이 열리면 들어오는 주문을 곧바로 맞춰 거래를 체결하는 ‘접속매매’ 방식으로 첫 가격이 정해진다. 이 때문에 장 초반 매수·매도 주문이 많지 않을 때 비정상적인 가격의 주문이 들어오면 단 몇 주만 거래돼도 주가가 크게 출렁일 수 있다.앞으로는 프리마켓에서 최초 거래가격이 전날 종가보다 10% 이상 오르거나 내리려 할 경우 정적 VI가 발동된다. 해당 주문을 즉시 체결하지 않고 2분 동안 매수·매도 주문을 모은 뒤 가장 적절한 하나의 가격으로 거래를 체결한다.장중 주가가 직전 체결가격보다 갑자기 크게 움직일 때 작동하는 동적 VI도 바뀐다. 지금까지는 동적 VI가 발동하면 2분 동안 거래를 멈췄지만, 앞으로는 이 시간 동안 주문을 모아 단일가매매로 가격을 다시 정한다.이번 조치는 최근 NXT 프리마켓에서 SK하이닉스가 잇따라 하한가에 거래되면서 마련됐다.지난달 28일에는 프리마켓 개장 직후 SK하이닉스 단 한 주가 하한가인 127만 2000원에 거래됐다. 현물 가격은 곧 정상 수준으로 돌아왔지만 해외 파생상품 시장이 이 하한가를 실제 주가로 받아들이면서 SK하이닉스 주가 상승에 베팅했던 투자금 5740만달러(약 800억원)가 강제로 청산됐다.이달 6일에도 비슷한 일이 벌어졌다. SK하이닉스가 프리마켓 개장 직후 전날 종가보다 29.98% 낮은 116만 8000원에 거래됐다. 거래량은 불과 11주였다.NXT는 이번 제도 개선으로 주문 실수인 ‘팻핑거’나 소량 주문 때문에 프리마켓 첫 가격이 상한가 또는 하한가로 결정되는 상황을 상당 부분 막을 수 있을 것으로 보고 있다.