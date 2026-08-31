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금영엔터테인먼트, 송가인이 선택한 프리미엄 가정용 반주기 신제품 ‘KHK-500’ 추석 효도선물로 제안

입력 2026-08-31 16:30
수정 2026-08-31 16:30
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세줄 요약
  • 프리미엄 가정용 반주기 KHK-500 정식 출시
  • 24비트 DAC·ADC와 하울링 저감 기술 적용
  • 송가인 모델 내세워 추석 효도선물 제안
노래방 반주기 전문기업 금영엔터테인먼트(대표이사 이석현)가 다가오는 추석 명절을 겨냥해 자체 KHK 시리즈의 음향 기술력을 집약한 프리미엄 가정용 반주기 신제품 ‘KHK-500’을 정식 출시한다고 밝혔다.

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가수 송가인과 금영엔터테인먼트 프리미엄 가정용 반주기 신제품 ‘KHK-500’ (사진=금영엔터테인먼트)
가수 송가인과 금영엔터테인먼트 프리미엄 가정용 반주기 신제품 ‘KHK-500’ (사진=금영엔터테인먼트)


이번 신제품 KHK-500은 상업용 노래방 반주기 제조 노하우를 기반으로 설계되어 고품질 사운드와 직관적인 조작 편의성을 대폭 강화한 것이 특징이다.

하드웨어 부문에서는 24비트(bit) 디지털-아날로그 변환기(DAC) 및 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 탑재해 보다 선명하고 안정적인 사운드 출력을 구현했다. 아울러 마이크 사용 시 빈번히 발생하는 음향 피드백 현상을 제어하는 하울링 저감(Feedback Eliminator) 기술과 멀티채널 이퀄라이저(EQ) 기능을 결합했다. 이를 통해 일반 가정 내 거실 환경에서도 균형 잡힌 음향 밸런스와 높은 몰입감을 제공한다.

스마트 기기와의 확장성도 갖췄다. 블루투스 무선 수신 기능을 지원해 스마트폰과 연동할 수 있으며, 유튜브를 포함한 각종 온라인 음악 플랫폼 음원을 반주기로 재생할 수 있어 평상시에는 홈 오디오 시스템으로 활용 가능하다. 기기 인터페이스(UI)는 기존 상업용 노래방 반주기의 직관적인 조작 방식을 채택해 별도의 복잡한 매뉴얼 숙지 없이도 손쉽게 제어할 수 있다.

금영엔터테인먼트 이석현 대표이사는 “프리미엄 가정용 반주기 KHK-500은 오랜 기간 축적해 온 음향 기술과 반주기 개발 경험의 결정판”이라며 “송가인이 전속 모델로 활동 중인 금영엔터테인먼트의 신제품인 만큼, 추석 효도 선물로 추천한다”고 전했다.

이어 “KHK-500을 통해 가정용 반주기 제품군을 확대하고 다양한 소비자의 사용 환경을 겨냥한 제품 개발을 이어 나갈 계획이다”고 밝혔다.

한편 금영엔터테인먼트는 업소용 및 가정용 노래 반주기 기기와 자체 음원 콘텐츠를 공급하는 대표 반주기 기업이다. 전 세계 21개국과 체결한 저작권 계약을 바탕으로 모바일 애플리케이션, 스마트TV, IPTV, 차량용 인포테인먼트 등 다양한 플랫폼으로 글로벌 콘텐츠 영역을 넓히고 있다.

신제품 KHK-500은 전국 금영엔터테인먼트 공식 대리점과 주요 온라인 이커머스 채널을 통해 유통된다.
양승현 리포터
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