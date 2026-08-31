송석언 JDC 이사장 “부동산 개발 넘어 첨단산업으로”…뉴 JDC 전환 시동

“제주도와 공동으로 AIDC 사업 추진”

“카카오·SK·KT와 기업 유치 논의 중”

면세점 사업 부진…재원 마련 관건

이미지 확대 송석언 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장. JDC 제공 닫기 이미지 확대 보기 송석언 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장. JDC 제공

세줄 요약 송석언 JDC 이사장이 부동산 개발 중심의 사업 구조에 한계가 있다며 첨단과학기술단지 2단계 기업 유치, AI 데이터센터, 헬스케어타운 정상화로 ‘뉴 JDC’ 전환을 서두르겠다고 밝혔다. 부동산 개발 중심 사업 한계 지적

첨단과학기술단지·AI 생태계 육성 구상

면세점 수익 감소 속 재원 확보 과제

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송석언 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장이 “부동산을 개발해 하는 사업은 한계가 있다”면서 “첨단과학기술단지 2단계 기업 유치를 통해 제주 유일 산업단지로서 위상을 다지고 인공지능(AI) 생태계 조성과 헬스케어타운 정상화에도 속도를 내겠다”고 밝혔다.기존 부동산 개발 중심의 사업 방식에서 벗어나 첨단산업과 지역 상생을 앞세운 ‘뉴 JDC’로 전환하겠다는 구상을 내놓은 것이다.송 이사장은 지난 28일 제주에서 기자간담회를 열고 “최근 저희가 받아본 경영평가 성적표는 부끄러웠다”면서 “이를 위기가 아닌 도약의 기회로 만들고자 지난 6월 말 ‘뉴 JDC’라는 슬로건 아래 경영 방침을 선포했다”며 이렇게 밝혔다.송 이사장은 ▲새로운 단계 도약 ▲새로운 영역 확장 ▲새로운 가치 창출 3가지를 뉴 JDC의 핵심 요소로 꼽았다. 이를 달성하기 위해 장기간 표류한 예래휴양형 주거단지 사업을 정상화하는 동시에 첨단과학기술단지 2단계와 AI 데이터센터 등 신산업 육성에 속도를 내겠다는 계획이다.특히 JDC의 역할이 단순한 부동산 개발에 머물러서는 안 된다는 점을 짚었다. 송 이사장은 “JDC가 더 지속적으로 계속 기업으로서 존립하기 위해서는 부동산 개발만 할 게 아니고 개발 부지에다 연속적으로 할 수 있는 사업이 무엇인가를 고민하고 있다”고 말했다.송 이사장은 AI 생태계 조성을 위한 AI데이터센터(AIDC)가 해답이 될 수 있다고 내다봤다. 그는 “제주도에도 AIDC가 있어야 될 것이 아닌가 해서 지금 그걸 모색하고 있고 용역을 마무리하고 있다”며 “제주도와 공동으로 AIDC를 한번 해볼까 하는 생각을 하고 있다”고 밝혔다. 민간기업 유치를 두고서도 “카카오뿐 아니라 SK, KT하고 얘기하는 중”이라고 했다.스타트업 투자도 확대한다. JDC가 조성한 펀드에 시드머니로 약 28억원이 투입됐고, 투자 기업 가운데 기업공개(IPO)를 통해 약 34%의 수익을 낸 사례도 나왔다는 설명이다. JDC는 펀드 설정 기간인 8년간 투자와 회수를 통해 제주 기업 생태계 육성에도 나선다는 방침이다.JDC 면세점 매출액은 전액 제주국제자유도시와 제주 발전 사업에 재투자되는 만큼, 지역과의 상생을 강조했다. 송 이사장은 “면세점을 비롯한 기관의 수익이 지역사회와 국민 여러분께 체감되는 상생의 가치로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.다만 현재 JDC의 수익 구조가 부동산 개발과 면세점 사업에 의존하고 있어 새로운 사업을 추진하기 위한 재원 마련이 관건이라는 전망이 나온다.JDC 면세점 매출액은 2022년 6585억원으로 정점을 찍은 후 2023년 5384억원, 2024년 4636억원으로 점차 감소했다. 지난해 매출액은 5016억원으로 다소 증가했다. 다만 판매 품목이 15개로 한정돼 있고, 소비자들의 면세점 이용까지 줄어들면서 매출 반등 흐름을 이어갈지는 미지수다. JDC는 매출액 감소 등으로 지난해 정부의 공공기관 경영평가에서 역대 최하위 성적인 ‘D등급(미흡)’을 받은 바 있다.