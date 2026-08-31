맥캘란, 더현대 서울서 ‘코코넛 드림즈’ 팝업…하모니 컬렉션 피날레 공개

세줄 요약 맥캘란이 8월 31일부터 9월 6일까지 더현대 서울에서 코코넛 드림즈 팝업을 열었다. 하모니 컬렉션의 완결판인 프레시 코코넛을 국내 처음 선보이고, 1~6 전시와 시그니처 칵테일, 체험 공간도 함께 운영했다. 더현대 서울서 코코넛 드림즈 팝업 진행

하모니 컬렉션 마지막 에디션 국내 첫 공개

전시·시음·칵테일·굿즈 체험 공간 운영

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프리미엄 싱글 몰트 위스키 브랜드 맥캘란이 하모니 컬렉션의 마지막 에디션 공개를 기념해 더현대 서울에서 팝업 행사를 진행한다.맥캘란은 8월 31일부터 9월 6일까지 더현대 서울 지하 1층 행사장에서 ‘맥캘란 코코넛 드림즈 팝업’을 열고, 한정판 하모니 컬렉션의 완결판인 ‘맥캘란 하모니 컬렉션 인스파이어드 바이 프레시 코코넛’을 국내 시장에 처음 선보인다고 밝혔다.맥캘란 하모니 컬렉션은 자연과의 연결에서 영감을 받아 매년 새로운 풍미와 소재를 탐구해 온 한정판 시리즈다. 이번 에디션은 여섯 차례에 걸쳐 이어진 컬렉션을 마무리하는 제품으로, 캐스크 선별과 숙성 과정을 통해 맥캘란 특유의 풍미에 섬세한 코코넛 캐릭터를 더한 것이 특징이다.‘인스파이어드 바이 프레시 코코넛’의 알코올 도수는 46.3%다. 향에서는 신선한 코코넛과 라임, 레몬, 오렌지에 망고와 파파야가 어우러지며, 입안에서는 달콤한 시트러스와 바닐라 스펀지케이크, 코코넛 밀크와 건조 코코넛의 부드러운 풍미가 이어진다. 마무리에서는 코코넛과 플로럴 허니의 산뜻한 여운을 느낄 수 있다.패키지에는 이번 에디션의 영감이 된 코코넛과 하모니 컬렉션이 이어 온 지속 가능성의 메시지를 담았다. 제품 박스에는 버려지는 코코넛 섬유를 포함한 종이 소재를 적용해 자연에서 얻은 소재를 새로운 방식으로 활용하는 컬렉션의 방향성을 표현했다.이번 팝업은 신제품의 풍미와 패키지 스토리, 하모니 컬렉션의 여정을 함께 경험할 수 있도록 구성된다. 현장에는 하모니 컬렉션 첫 번째 에디션부터 여섯 번째 에디션까지 전 시리즈를 살펴볼 수 있는 전시 공간이 마련되며, 하모니 컬렉션 1~6 풀 세트 구매도 가능하다.방문객을 위한 주류 및 체험 콘텐츠도 운영된다. 현장에서는 맥캘란의 다양한 제품을 한 잔씩 니트로 즐길 수 있으며, 신제품을 활용한 시그니처 칵테일 ‘프레시 코코넛 핑크 콜라다’도 판매된다. 이와 함께 맥캘란 굿즈를 제공하는 소비자 이벤트, 코코넛 드림즈 콘셉트의 포토존, 제품 및 브랜드 체험 공간 등이 마련된다.팝업과 소비자 이벤트에 대한 자세한 내용은 맥캘란 공식 카카오톡 채널과 데일리샷 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 니트와 칵테일 등 주류 메뉴 이용 및 제품 구매는 만 19세 이상 성인만 가능하며, 현장에서 신분증 확인이 진행된다.