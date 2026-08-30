쇼핑몰 ‘29CM’서 개인정보 15만여건 유출

‘2차 피해 가능성 대비’ 당부

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세줄 요약 무신사가 운영하는 29CM에서 주문 정보 조회 API에 대한 외부 비정상 접근으로 고객 개인정보 15만9852건이 유출됐다. 이름만 유출된 사례가 대부분이지만, 이름·이메일·휴대전화번호·배송 정보가 함께 빠진 경우도 있다. 회사는 즉시 차단하고 KISA에 신고했으며, 스미싱·피싱 주의를 당부했다. 29CM 주문조회 API 외부 비정상 접근 발생

고객 개인정보 15만9852건 유출 확인

접근 차단·KISA 신고·2차 피해 주의 안내

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무신사가 운영하는 패션·라이프스타일 플랫폼 29CM에서 16만 건에 달하는 고객 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 29CM는 외부의 비정상적인 접근을 차단하고 관계 기관에 자진 신고하며 2차 피해 방지에 나섰다.30일 29CM는 홈페이지 공지를 통해 지난 27일 주문 정보를 조회하는 연동 기능(API)에서 외부의 비정상적 접근이 발생해 일부 고객의 개인정보가 빠져나갔다고 밝혔다. 사측은 문제를 인지한 즉시 해당 접근 경로를 차단하고 한국인터넷진흥원(KISA)에 개인정보 유출 사실을 자진 신고했다.이번에 유출된 고객 개인정보 규모는 총 15만 9852건이다. 세부 항목별로는 ‘이름’만 유출된 고객이 13만 8841건, ‘이름·이메일 주소·휴대전화번호·배송 정보’가 함께 유출된 고객이 2만 1011건으로 집계됐다. 회사 측은 결제 정보를 비롯해 아이디, 비밀번호 등 중요 계정 정보는 유출 대상에 포함되지 않았지만, 2차 피해 발생 가능성을 대비할 것을 당부했다.사측은 “주문 내역을 언급하며 결제·환불·배송 오류를 안내하는 스미싱 문자나 전화, 메일에 각별히 유의해 달라”며 “29CM는 비밀번호나 인증번호 입력을 요구하지 않는다”고 강조했다. 아울러 다른 사이트와 동일한 비밀번호를 사용하는 경우 즉시 변경하고, 배송 요청사항에 개인정보가 포함된 경우 즉시 변경할 것을 권장했다.29CM는 개인정보가 유출된 고객을 대상으로 구체적인 유출 항목과 2차 피해 예방 안내문을 별도 발송했다. 또한, 고객이 직접 유출 여부와 내역을 확인할 수 있도록 홈페이지 내에 별도 기능을 마련했다.29CM는 “이번 사안을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 보안 시스템과 관리 체계를 철저히 재점검해 소중한 개인정보 보호 및 재발 방지에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.