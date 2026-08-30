‘롤러코스피’에 두 달 새 52조 몰렸다… 5대 은행 정기예금 첫 1000조

세줄 요약 국내 5대 은행의 정기예금 잔액이 사상 처음 1000조원을 넘었다. 한국은행의 두 달 연속 기준금리 인상과 증시 급등락이 맞물리며 주식시장 자금이 은행으로 이동한 영향이다. 인터넷은행과 특판 적금 금리도 오르고 있다. 5대 은행 정기예금 잔액, 사상 첫 1000조 돌파

기준금리 연속 인상과 증시 변동성, 예금 선호 확대

인터넷은행 고금리와 특판 적금, 자금 유입 보탬

이미지 확대 사진은 17일 서울 시내 시중은행 ATM의 모습. 2026.8.17. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 사진은 17일 서울 시내 시중은행 ATM의 모습. 2026.8.17. 뉴스1

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국내 5대 시중은행의 정기예금 잔액이 사상 처음 1000조원을 넘어섰다. 한국은행이 두 달 연속 기준금리를 올린 데다 증시가 큰 폭의 등락을 거듭하면서 주식시장으로 향했던 자금이 은행 예금으로 돌아오는 ‘역머니무브’가 뚜렷해진 것으로 풀이된다.30일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 지난 27일 기준 정기예금 잔액은 1000조 9647억원으로 집계됐다. 7월 말 984조 9399억원보다 16조 248억원 늘었다. 지난 6월 말 949조 3998억원과 비교하면 두 달 새 51조 5649억원 불어났다. 올 상반기 증가 규모가 약 10조원이었던 것과 대비된다.예금으로 돈이 몰리는 데에는 기준금리 상승이 영향을 미쳤다. 한은 금융통화위원회는 지난 27일 기준금리를 연 2.75%에서 3.00%로 0.25% 포인트 올렸다. 7월에 이어 두 달 연속 인상이다. 기준금리가 오르면 은행의 자금 조달 비용과 시장금리가 함께 올라 예·적금과 대출 금리도 뒤따라 상승하는 경향이 있다.은행연합회에 따르면 5대 은행의 대표 1년 만기 정기예금 금리는 최고 연 3.20~3.25%, 카카오·케이·토스뱅크 등 인터넷전문은행은 최고 연 3.60~3.61% 수준이다. 주요 은행들은 우대 조건을 충족하면 연 7~12%대 금리를 제공하는 적금 특판도 잇달아 내놓고 있다.올 상반기 코스피 상승세를 타고 주식시장으로 이동했던 자금 일부도 조정을 거치면서 확정금리를 받을 수 있는 예금으로 돌아오는 흐름이다. 금융권 관계자는 “증시 변동성이 커진 상황에서 기준금리까지 상승하면서 투자자들이 안전한 예금 상품을 선호하고 있다”며 “추가 기준금리 인상 가능성 등으로 당분간 은행 정기예금으로의 자금 유입이 이어질 수 있다”고 말했다.