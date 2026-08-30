[속보] 구윤철 부총리, 미국행 돌연 취소… 공항까지 갔다가 발길 돌려

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 구윤철 부총리, 미국행 돌연 취소… 공항까지 갔다가 발길 돌려

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-08-30 10:49
수정 2026-08-30 11:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • G20 재무장관 회의 참석 직전 출국 취소
  • 베선트 미 재무장관 등 양자 면담도 무산
  • 공항까지 갔다가 발길 돌린 이례적 상황
G20 참석·美재무장관 면담 모두 취소
이미지 확대
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 19일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 19일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스


구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석 일정을 돌연 취소했다.

30일 연합뉴스에 따르면 구 부총리는 이날 오전 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열리는 G20 회의에 참석하기 위해 인천국제공항에 도착했으나, 출국하지 않고 발길을 돌렸다.

스콧 베선트 미국 재무장관 등 주요국 인사와 양자 면담 일정까지 모두 취소됐다.

이번 일정 취소는 재경부나 G20 측의 사정과는 무관한 것으로 알려졌다.

중요 회담 참석차 공항까지 갔다가 출국을 취소하는 이례적인 상황이 벌어졌다는 점에서, 구 부총리의 거취와 관련된 상황 때문이라는 해석도 나온다.



청와대는 정성호 법무부 장관의 사의를 수리한 뒤 2차 개각 인선 작업을 벌이고 있는 것으로 알려졌다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
구윤철 부총리가 G20 회의 참석을 취소한 이유는?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로