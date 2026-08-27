“홍대 넘어 경기 남부로”… AK플라자 수원점, IP 성지 ‘팝토피아’ 연다

세줄 요약 AK플라자 수원점이 홍대점의 성공 노하우를 바탕으로 경기 남부 최대 IP 콘텐츠 특화 공간 팝토피아를 정식 선보였다. 5층 약 600평 규모에 애니메이트, 건담베이스, 이치방쿠지, 가샤폰 스트리트 등이 들어서며 피규어와 굿즈를 아우르는 상설 공간으로 꾸몄다. 홍대점 성공 노하우로 수원점 팝토피아 개장

경기 남부 최대 IP 특화 상설 공간 조성

애니메이트 등 입점으로 콘텐츠 벨트 완성

이미지 확대 AK플라자 수원점이 ‘AK 홍대 프로젝트’의 성공에 힘입어 경기 남부 최대 IP 콘텐츠 특화 공간 ‘팝토피아(POPTOPIA)’를 정식 선보였다. AK플라자 제공 닫기 이미지 확대 보기 AK플라자 수원점이 ‘AK 홍대 프로젝트’의 성공에 힘입어 경기 남부 최대 IP 콘텐츠 특화 공간 ‘팝토피아(POPTOPIA)’를 정식 선보였다. AK플라자 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

AK플라자 수원점이 홍대점의 성공 노하우를 바탕으로 경기 남부 최대 IP 콘텐츠 특화 공간 ‘팝토피아(POPTOPIA)’를 정식 선보이며 오프라인 경쟁력 강화에 나선다고 27일 밝혔다.팝컬처와 유토피아의 합성어인 ‘팝토피아’는 키덜트와 서브컬처 팬들을 위한 상설 공간이다. 수원점 5층 약 600평 규모에 조성됐으며, 단순한 판매 매장을 넘어 취향을 공유하는 놀이터를 지향한다.이번 공간은 애니메이션 전문점 ‘애니메이트’의 경기권 최초 입점과 대형 리뉴얼을 거친 ‘건담베이스’, ‘이치방쿠지’, ‘가샤폰 스트리트’, ‘SMG스토어’ 등이 대거 포진했다. 기존에 있던 ‘도토리숲’, ‘타미야’ 등과 연결해 피규어부터 프라모델, 캐릭터 굿즈까지 아우르는 대형 IP 콘텐츠 벨트를 완성했다.AK플라자는 향후 새로운 브랜드와 IP를 지속해서 유치해 팝토피아를 진화형 콘텐츠 공간으로 키워나갈 방침이다. 오는 12월에도 신규 IP 브랜드를 추가로 선보인다.AK플라자 관계자는 “홍대점의 성공을 발판 삼아 경기 남부권 고객 니즈에 맞춘 독자적인 공간을 구축했다”며 “수원점을 핵심 거점으로 성장시키고 IP 특화 전략을 단계적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.