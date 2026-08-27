서울 상륙한 ‘미래형 이마트’…월계점 ‘스타필드 마켓’ 가보니

3040 ‘영 패밀리’ 수요 맞춤형 공간 구성

‘스타필드 마켓’ 매출 성장률 기존의 10배

이미지 확대 26일 스타필드 마켓 월계점 오픈에 맞춰 줄 선 고객들. 이마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 스타필드 마켓 월계점 오픈에 맞춰 줄 선 고객들. 이마트 제공

이미지 확대 스타필드 마켓 월계점의 ‘햇빛광장’ 전경. 이마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 스타필드 마켓 월계점의 ‘햇빛광장’ 전경. 이마트 제공

세줄 요약 이마트 월계점이 서울 첫 스타필드 마켓으로 재개장했다. 가족 고객을 겨냥한 체류형 공간으로 바뀌었고, 별마당도서관을 닮은 휴게 공간과 북 그라운드, 푸드코트, 전문점이 들어서며 오프라인 경쟁력을 강화했다. 서울 첫 스타필드 마켓으로 월계점 재개장

가족 체류형 공간 확대, 휴식·문화 결합

매출 성장세 바탕으로 추가 리뉴얼 추진

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27일 오전 10시 서울 노원구 이마트 월계점 앞, 장바구니를 끄는 인근 주민들의 발걸음이 이어졌다. 이날 이마트 월계점은 서울 첫 ‘스타필드 마켓’으로 새 단장해 첫 영업을 시작했다. 매장 가운데에는 스타필드의 상징인 ‘별마당도서관’을 연상케 하는 키 큰 책장들과 카페 의자, 테이블 여러 개가 배치돼 있었다. 이마트 관계자는 “예전 월계점에서 가장 매출이 잘 나오던 행사장 자리를 고객을 위한 휴게 공간으로 꾸몄다”고 설명했다.입점 업체들이 모여 있는 2층으로 올라가자 중앙 유휴 공간인 ‘햇빛광장’과 스타벅스를 중심으로 아이들이 책을 읽으며 쉴 수 있는 ‘북 그라운드’, 푸드코트, 서점, 옷가게, 키즈카페, 문화센터 등이 자리 잡고 있었다. 이른 시간임에도 어린 아이들을 데리고 온 젊은 부모들이 눈에 띄었다. 인근 주민이라는 한 30대 여성은 “예전에는 2층 동선이 답답해서 아이를 데리고 오면 불편했는데, 지금은 식당에서 밥을 먹으면서도 아이들이 놀 수 있는 공간이 있어서 좋다”고 말했다.영업 면적 2만 1785㎡(약 6590평)에 달하는 서울 최대 규모 점포 월계점은 2020년 대규모 리뉴얼 후 6년 만에 다시 ‘스타필드 마켓’으로 새 단장했다. 전국 점포 중 매출 최상위권인 월계점은 이마트와 이마트 트레이더스가 함께 있고, 서울 동북부 약 140만명 규모의 배후 수요가 탄탄한 만큼 새 단장을 통해 오프라인 경쟁력을 더 강화하겠다는 전략이다.단순한 매장 개선을 넘어 3040세대 가족 고객을 타깃으로 쇼핑 콘텐츠와 공간을 전면 재편한 것이 특징이다. 기존 93개의 입점 업체를 67개로 줄이면서 가족들이 함께 머물며 시간을 보낼 수 있는 체류형 공간을 대폭 늘렸다. 입점 업체의 면면도 지역 소비자 수요 조사를 반영해서 집객을 유도할 수 있는 앵커 테넌트로 구성했다. F＆B 브랜드의 약 80%를 재편하고, ‘올리브영’ 매장을 기존 대비 3배 규모로 확장하는 한편, ‘신세계팩토리스토어’, ‘유니클로’, ‘무인양품’ 등 카테고리별 대표 전문점을 새로 도입했다.온라인 유통 시장이 빠르게 성장 중인 가운데 이마트는 2024년부터 스타필드 마켓을 오프라인 대형마트 수익 모델 고도화 전략의 핵심으로 삼고 있다. 올해 상반기 기준 스타필드 마켓 4개점 매출은 전년 동기 대비 28% 늘어, 같은 기간 이마트 전체 매출 신장률(2.7%)의 10배를 웃돌았다. 하반기 월계점 외에도 2개 매장을 추가로 스타필드 마켓으로 리뉴얼하는 것이 목표다. 이마트 관계자는 “장보기와 쇼핑을 넘어 일상 속 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 서울 동북권 대표 랜드마크로 자리매김하도록 노력할 것”이라고 말했다.