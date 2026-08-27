메인라인, 통합 AI 플랫폼 ‘AIFuze’ 사용 인증 경품 이벤트 진행

세줄 요약 메인라인이 통합 AI 플랫폼 AIFuze 이용자를 대상으로 8월 27일부터 3주간 사용 인증 이벤트를 진행한다. 가입 회원은 메뉴 사용 화면을 캡처해 구글 폼에 제출하면 응모할 수 있다. 추첨을 통해 에어팟 프로 3, 신세계상품권, 올리브영 상품권을 제공한다. 메인라인, AIFuze 사용 인증 이벤트 진행

8월 27일부터 3주간, 가입 회원 누구나 참여

에어팟 프로 3·상품권 등 추첨 경품 제공

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인공지능(AI) 전문기업 메인라인이 자사의 통합 AI 플랫폼 ‘AIFuze(AI퓨즈)’ 이용자를 대상으로 8월 27일부터 3주간 ‘사용 인증 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.AIFuze는 오픈AI의 GPT, 앤트로픽의 클로드(Claude), 구글의 제미나이(Gemini), 퍼플렉시티(Perplexity) 등 50여 종의 AI 모델을 단일 플랫폼에서 지원하는 오케스트레이션 기반 통합 AI 서비스다. 사용자는 여러 모델을 자유롭게 선택해 활용할 수 있으며, 질문 목적과 상황에 맞춰 최적의 모델이 자동으로 지정돼 답변을 도출하는 것이 특징이다.이번 이벤트는 AIFuze에 가입한 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. AIFuze의 다양한 메뉴를 자유롭게 사용하고 화면을 캡처해 구글 폼을 통해 제출하면 응모가 완료되며, 추첨을 통해 에어팟 프로 3, 신세계상품권, 올리브영 1만 원권 등 경품을 제공한다. 당첨자는 이벤트 종료 후 추첨을 거쳐 개별 안내할 예정이다.AIFuze는 단순히 여러 AI 모델을 모아 둔 서비스가 아니다. 사용자의 요청에 따라 최적화된 AI 모델을 자동으로 선택해 답변하는 AI 채팅은 물론, 가상의 AI 전문가들이 모여 주제별 토론을 진행하는 썰, 2~4개 모델의 답변을 한 화면에서 비교하고 원하는 답변으로 대화를 이어 갈 수 있는 멀티채팅, 한 줄 입력만으로 여러 단계의 작업이 자동 설계되고 실행되는 스마트플로우까지 다양한 기능을 제공하고 있다. 이런 기능들을 활용해 사용자가 자신의 업무 스타일과 관심 분야에 맞춰 AI를 적극적으로 사용하고 최적의 답변을 확인할 수 있다.회사 관계자는 “이번 이벤트를 계기로 더 많은 사용자가 AIFuze를 통해 다른 AI 서비스를 이용하며 겪었던 어려움을 해결할 수 있기를 기대한다”며, “앞으로도 최신 AI 모델을 지속적으로 확대하고 기능을 고도화해, 개인 사용자부터 기업 고객까지 각자의 목적에 맞게 AI를 활용할 수 있는 통합 AI 플랫폼 서비스를 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.