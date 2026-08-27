쿠도커뮤니케이션 ‘HEALLO’, 디지털의료·건강지원기기 성능인증 획득

카메라 기반 rPPG 적용 심(맥)박수·산소포화도 측정 성능 인증

비접촉 건강관리 기술의 객관적 신뢰성 확보… 노인복지관·경로당 등 적용 분야 확대 추진

이미지 확대 사진=쿠도커뮤니케이션 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=쿠도커뮤니케이션 제공

세줄 요약 쿠도커뮤니케이션이 카메라 기반 비접촉 건강관리 솔루션 헬로의 심박수와 산소포화도 측정 성능으로 디지털의료·건강지원기기 성능인증을 받았다. TTA 절차를 거쳐 객관성을 확보했고, GS인증 1등급에 이어 공신력을 넓혔다. 카메라 기반 헬로, 성능인증 획득

rPPG로 심박수·산소포화도 측정 검증

공공·복지·시니어 시설 활용 확대

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AI·ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션㈜(대표 김용식)은 자사의 카메라 기반 비접촉 건강관리 솔루션 ‘헬로(HEALLO)’가 rPPG 기반 심(맥)박수와 산소포화도 측정 기능에 대해 ‘디지털의료·건강지원기기 성능인증’을 획득했다고 밝혔다.이번 인증은 「디지털의료제품법」에 따른 디지털의료·건강지원기기 성능인증 제도에 따라 진행됐다. 헬로(HEALLO)는 한국정보통신기술협회(TTA)의 성능검사 및 인증 절차를 거쳐 심(맥)박수와 산소포화도 측정 성능을 인증받았으며, 지난 8월 7일 TTA로부터 제2호 성능인증서를 획득했다.디지털의료·건강지원기기 성능인증은 디지털 기술을 활용해 일상적인 건강관리와 유지를 돕는 제품의 품질과 성능을 객관적인 기준으로 검증하는 제도다. 심박수나 산소포화도 같은 주요 건강 데이터를 정확하게 측정하는지 지정된 성능 검사와 엄격한 절차를 거쳐 그 우수성을 확인해 준다.헬로(HEALLO)의 핵심은 rPPG(Remote Photoplethysmography, 비접촉식 광혈류측정) 기술이다. 일반 카메라 영상을 통해 얼굴에서 나타나는 미세한 혈류 변화를 분석하고, 이를 기반으로 생체신호를 측정하는 방식이다.이 기술은 별도의 웨어러블 기기나 센서를 착용할 필요 없이, 카메라를 응시하는 것만으로 심박수와 산소포화도를 측정할 수 있어 사용 편의성이 매우 뛰어나다. 특히 공공시설과 기업은 물론, 노인복지관이나 경로당 같은 시니어 시설에서도 접촉에 대한 부담 없이 편리하게 활용할 수 있다는 것이 큰 강점이다.이번 성능인증을 통해 쿠도커뮤니케이션은 헬로(HEALLO)에 적용된 카메라 기반 rPPG 방식의 심(맥)박수 및 산소포화도 측정 성능에 대한 객관적인 신뢰성을 확보했다.헬로(HEALLO)는 앞서 2025년 6월 GS(Good Software)인증 1등급을 획득한 바 있다. 소프트웨어 품질에 대한 GS인증에 이어 이번 디지털의료·건강지원기기 성능인증까지 확보하면서 제품 품질과 생체정보 측정 성능에 대한 공신력 있는 검증 기반을 지속적으로 확대하게 됐다.쿠도커뮤니케이션은 검증된 기술 신뢰성과 비접촉 방식의 뛰어난 편의성을 바탕으로, 헬로(HEALLO)의 적용 범위를 공공 및 복지시설은 물론 시니어 건강관리 센터, 기업 웰니스, 스포츠 시설, 헬스케어 키오스크 등 일상 속 건강관리가 요구되는 다양한 분야로 적극 확대해 나갈 방침이다.향후에는 API 및 다양한 시스템과의 연계를 통해 기존 건강관리 서비스와 결합할 수 있는 구조를 강화하고, 카메라 기반 rPPG 기술을 지속적으로 고도화해 비접촉 건강관리 플랫폼으로서의 경쟁력을 높여 나갈 방침이다.쿠도커뮤니케이션 관계자는 “이번 성능인증은 헬로(HEALLO)의 핵심 기술인 카메라 기반 rPPG를 활용한 심박수와 산소포화도 측정 성능을 공인된 절차를 통해 객관적으로 검증받았다는 데 의미가 있다”며 “GS인증 1등급에 이어 생체정보 측정 성능에 대한 인증까지 확보한 만큼, 앞으로도 비접촉 건강관리 기술을 지속적으로 고도화하고 노인복지관·경로당 등 시니어 이용시설을 비롯해 공공·기업 등 다양한 생활 공간으로 헬로(HEALLO)의 활용 영역을 확대해 나가겠다”고 말했다.한편, 헬로(HEALLO)는 질병의 진단이나 치료를 목적으로 하는 의료기기가 아닌, 사용자의 일상적인 건강관리를 지원하는 건강지원기기다.