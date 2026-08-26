초유의 조사 거부… 법정서 맞붙는 공정위·쿠팡

현장조사 적법성 두고 신경전

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세줄 요약 공정위가 쿠팡의 ‘가격 맞춤형 쿠폰’ 비용 전가 의혹을 조사하려 했지만, 쿠팡이 7일 전 사전통지가 없었다며 거부했다. 공정위는 특별법 우선과 증거인멸 우려를 들어 예외라고 맞서고, 쿠팡은 방어권 침해라며 법원 판단을 구했다. 쿠팡 현장조사 거부, 공정위와 법정 공방

사전통지 의무 여부 두고 해석 충돌

증거인멸 우려·방어권 침해 주장 맞서기

2026-08-27 B2면

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공정거래위원회가 쿠팡 현장조사에 나섰다가 쿠팡의 거부로 철수한 초유의 사태를 두고 양측이 신경전을 이어가고 있다. 쿠팡이 공정위를 상대로 소송까지 제기하면서 현장조사의 적법성은 법원이 판단하게 됐다.26일 관계 당국과 업계에 따르면 쿠팡이 조사를 거부한 근거는 행정조사기본법 제17조다. 행정기관이 조사 개시 7일 전까지 조사 대상자에게 서면으로 통지하도록 한 조항이다.공정위는 ‘가격 맞춤형 쿠폰’의 할인 비용을 납품업체에 떠넘겨 대규모유통업법을 위반한 혐의를 조사하기 위해 지난 19일부터 28일까지 쿠팡 본사에 대한 현장조사를 진행하려 했다. 쿠팡은 사전 통지를 받지 못했다며 조사에 응하지 않았고, 지난 21일 법원에 현장조사 결정·처분 취소소송과 집행정지를 신청했다.공정위는 이날 자료를 내고 쿠팡의 주장을 반박했다. 공정위의 논리는 ‘특별법 우선’이다. 행정조사기본법은 다른 법률에 조사 절차를 별도로 정해둔 경우 사전 통지 의무를 적용하지 않도록 한다. 이번 조사의 근거인 대규모유통업법은 공정거래법상 조사 절차를 따르도록 하고 있고, 공정거래법에는 사전 통지 의무가 없다. 따라서 쿠팡에 조사 사실을 미리 알릴 필요가 없었다는 게 공정위의 주장이다.행정조사기본법을 적용하더라도 사전 통지 예외에 해당한다고도 주장했다. 행정조사기본법 제17조는 증거 인멸 등으로 조사 목적을 달성할 수 없다고 판단되면 사전 통지를 생략할 수 있도록 한다.공정위는 “대규모유통업자가 자료를 삭제·은닉하거나 납품업체와 말맞추기를 해 거래를 조작할 가능성이 매우 높다”고 밝혔다. 2012년 대규모유통업법 제정 이후 조사 대상과 기간, 내용을 업체에 미리 통지한 적이 없고 과거 쿠팡 조사도 마찬가지였다고 설명했다.반면 쿠팡은 증거 인멸 우려가 없는데도 공정위가 예외 규정을 무리하게 적용했다고 맞섰다. 올해 1월부터 개인정보 유출 사건을 조사해 온 정부 합동조사단이 본사에 장기간 상주하는 동안 각종 자료 요청에 성실히 응했다는 것이다.쿠팡 관계자는 “모든 대규모유통업법 위반 사건이 증거 인멸의 혐의가 있다는 것인데, 방어권은 물론 무죄 추정의 원칙을 훼손하는 것”이라고 말했다. 쿠팡 측은 입장문에서 “현장조사 7일 전 사전 통지는 조사 대상자의 권익을 보장하기 위한 법적 절차”라며 “공정위가 이를 지키지 않은 데 대해 법원의 판단을 받겠다”고 밝혔다.