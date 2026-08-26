재생에너지 보급 속도 낸다…“2040년 현재의 5.6배 급증”

정부, 태양광·풍력 등 역량 집중

이미지 확대 26일 서울 영등포구 한국전력공사 남서울본부에서 ‘산업용 지역 전기요금제’ 공청회에서 참석자들이 천현민 한국전력공사 요금전략처장의 발표를 지켜보고 있다.

제도 시행 시 남부지방은 산업용 전기요금이 지금보다 최대 약 10%, 충청과 강원은 최대 약 8%, 서울 강북지역과 인천을 포함한 수도권 북부는 최대 약 5% 싸진다. 전력수요가 집중된 서울 강남지역과 경기 남부지역 등 수도권 남부는 현재 요금이 그대로 유지된다. 2026.8.26

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 영등포구 한국전력공사 남서울본부에서 ‘산업용 지역 전기요금제’ 공청회에서 참석자들이 천현민 한국전력공사 요금전략처장의 발표를 지켜보고 있다.

제도 시행 시 남부지방은 산업용 전기요금이 지금보다 최대 약 10%, 충청과 강원은 최대 약 8%, 서울 강북지역과 인천을 포함한 수도권 북부는 최대 약 5% 싸진다. 전력수요가 집중된 서울 강남지역과 경기 남부지역 등 수도권 남부는 현재 요금이 그대로 유지된다. 2026.8.26

연합뉴스

세줄 요약 정부가 12차 전력수급기본계획 논의에서 재생에너지 보급 확대 속도를 높인다. 2040년 보급량은 현재의 5.6배인 236GW로 전망됐고, 태양광과 해상풍력이 성장의 핵심 축으로 꼽혔다. 재생에너지 보급 확대 속도 강화

2040년 236GW, 현재의 5.6배 전망

태양광·해상풍력 중심 성장 예상

2026-08-27 8면

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3대 메가프로젝트 추진 등 미래 전력 수요가 늘어남에 따라 정부는 재생에너지 보급에 속도를 한층 더 끌어올리기로 했다. 2040년에 현재보다 5.6배에 달하는 236GW를 보급할 수 있다는 전망도 나온다.기후에너지환경부와 전기위원회는 26일 서울 영등포구 한국전력 남서울본부에서 제12차 전력수급기본계획(전기본) 수립을 위한 제6차 토론회를 개최했다. 이번 토론회에서는 재생에너지 보급 확대와 2040년 보급할 수 있는 전망치를 내놓기 위해 마련됐다. 전망치는 오는 10월 공개되는 12차 전기본에 반영된다.이날 전기본 수립 총괄위원회 소속 조상민 한국공과대 교수는 2040년 보급 물량을 236GW로 전망했다. 전망치는 현재 수립된 예정 사업, 정책 변화, 사업 추진 잠재량을 토대로 계산됐다.재생에너지 설비 용량은 2030년 100GW와 2035년 163GW를 달성하고 2040년 220GW에 도달한다. 별도로 일반인이 주택 지붕·아파트 베란다 등에 설치하는 자가용 태양광 발전 설비도 2030년 8GW, 2025년 12GW, 2040년 16GW로 는다고 전망했다.사업용 태양광 발전 설비 용량은 현재 31GW에서 2030년 86.7GW, 2035년 122.2GW, 2040년 155.3GW로 증가한다. 단지당 대형 원전 1기(1.4GW)와 맞먹는 규모의 플래그십 태양광 발전 단지 추진, 도로와 태양광 간 이격거리 철폐, 햇빛소득 마을 확대, 수상 태양광 발전 등 정부도 가장 빠르게 보급량을 늘릴 수 있는 분야로 꼽고 있다.육상풍력은 기존 발전사업과 신규 발전사업의 허가 물량, 기존 풍력터빈을 바꾸는 리파워링을 통한 보급 능력 확대를 바탕으로 공급량을 점진적으로 늘린다. 현재 2.1GW에서 2030년 6.1GW, 2035년 12.0GW, 2040년 15.5GW로 전망된다.해상풍력은 가장 급격한 변화를 겪을 것으로 보인다. 현재 0.4GW에서 2030년 3.1GW로 증가한 뒤 2035년까지 25.0GW, 2040년 40.0GW로 증가 폭이 가파르게 변화할 것으로 예측됐다.