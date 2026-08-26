안국건강, 추석 선물세트 사전구매 프로모션…공식몰 한정 ‘오간자 선물세트’ 선봬

세줄 요약 안국건강이 추석을 앞두고 선물세트 사전구매 프로모션을 연다. 공식몰 한정 오간자 선물세트 2종과 최대 3만3000원 쿠폰을 준비한다. 가격대별 구성과 선물하기 서비스로 가족, 지인, 직장 동료에게 맞춤형 건강 선물을 고를 수 있다. 추석 선물세트 사전구매 프로모션 진행

공식몰 한정 오간자 선물세트 2종 출시

최대 3만3000원 쿠폰과 선물하기 서비스

이미지 확대 (사진=안국건강 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=안국건강 제공)

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안국건강이 추석을 앞두고 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있는 다양한 선물세트를 선보이며 사전 구매 프로모션을 진행한다.이번 프로모션은 추석 선물을 미리 준비하는 고객을 위해 마련된 행사로, 사전 구매 고객을 대상으로 최대 3만 3,000원 상당의 한정 쿠폰을 증정한다. 가격대와 구성에 따라 다양한 선물세트를 선보여 받는 사람의 취향과 예산에 맞춰 선택할 수 있도록 했다.가장 눈길을 끄는 품목은 안국건강 공식 온라인몰에서만 한정 수량으로 판매되는 ‘추석 특별 오간자 선물세트 2종’이다. 브랜드 대표 제품인 ‘아이원 트리플 민화 선물세트’와 ‘아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니 선물세트’에 은은하고 고급스러운 오간자 소재 패키지를 적용해 명절 선물의 완성도를 높였다.선물세트에는 받는 사람에게 따뜻한 마음을 전할 수 있는 미니 메시지 택을 함께 구성했다. 또한 일회성 포장재 대신 추후에도 활용할 수 있는 오간자 쇼퍼백 형태의 패키지를 적용해 실용성을 더했다. 선물 전달 이후에도 다양한 용도로 사용할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.가격대별 선물세트도 다양하게 마련했다. 2~3만 원대 실속 선물세트부터 4~5만 원대 베스트 선물세트, 6만 원대 이상의 프리미엄 선물세트까지 선택의 폭을 넓혔다. 이에 따라 가족과 지인, 직장 동료 등 선물을 준비하는 대상과 예산에 맞춰 제품을 선택할 수 있다.주소를 알지 못하는 사람에게도 선물을 전달할 수 있도록 ‘선물하기’ 서비스도 운영한다. 별도로 배송지를 확인하지 않아도 선물하기 서비스를 통해 간편하게 마음을 전할 수 있어 비대면 선물 수요에도 대응했다.안국건강 관계자는 “명절 선물에서 제품 구성뿐 아니라 패키지와 전달 방식까지 중요해지고 있는 만큼, 공식몰 한정 오간자 선물세트와 선물하기 서비스를 함께 준비했다”며 “사전 구매 혜택과 다양한 가격대의 구성으로 받는 사람과 예산에 맞는 건강 선물을 보다 편리하게 준비할 수 있기를 기대한다”고 말했다.한편 안국건강의 추석 선물세트와 사전 구매 프로모션은 안국건강 공식몰에서 확인할 수 있으며, 오간자 선물세트는 한정 수량으로 판매된다.