모모즈랩, 쫀득·바삭·쫄깃·포슬한 4중 식감의 ‘두바이 카스텔라 찹쌀떡’ GS25 출시

세줄 요약 모모즈랩이 GS25에서 ‘두바이 카스텔라 찹쌀떡’을 선보인다. 쫀득한 찹쌀떡에 바삭한 카다이프, 마시멜로, 카스텔라 가루를 더해 4중 식감을 구현했고, 애칭 ‘두카떡’으로 SNS 확산도 노린다. GS25 통해 ‘두바이 카스텔라 찹쌀떡’ 출시

애칭 ‘두카떡’으로 기억·공유성 강화

찹쌀떡·카다이프·마시멜로·카스텔라 조합

이미지 확대 모모즈랩, 두바이 카스텔라 찹쌀떡 / 출처: 모모즈랩 닫기 이미지 확대 보기 모모즈랩, 두바이 카스텔라 찹쌀떡 / 출처: 모모즈랩

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로로에프엔비의 캐릭터 기반 디저트 브랜드 모모즈랩이 8월 27일 GS25를 통해 신제품 ‘두바이 카스텔라 찹쌀떡’을 출시한다고 밝혔다. 제품의 공식 명칭과 함께 소비자들이 쉽고 재미있게 기억할 수 있는 애칭 ‘두카떡’을 함께 내세운다.‘두카떡’은 ‘두바이 카스텔라 찹쌀떡’을 줄여 만든 이름으로, 제품의 핵심 키워드를 직관적으로 담으면서도 짧고 귀여운 어감으로 소비자들의 기억에 남을 수 있도록 했다. 특히 SNS와 온라인 콘텐츠에서 쉽게 언급하고 공유할 수 있는 네이밍을 통해 제품 자체의 화제성을 높이고자 했다.맛과 식감에도 MZ세대의 취향을 반영했다. 쫀득한 찹쌀떡과 바삭한 카다이프를 중심으로 마시멜로와 카스텔라 가루를 더해 한입 안에서 서로 다른 식감을 경험할 수 있도록 구성했다. 익숙한 찹쌀떡에 두바이 디저트 특유의 이색적인 요소를 결합해 색다른 재미를 느낄 수 있도록 한 것이다.모모즈랩은 최근 디저트를 선택하는 기준이 단순한 맛을 넘어 독특한 콘셉트와 재미있는 스토리, SNS에서 공유할 수 있는 요소까지 확장되고 있다는 점에 주목했다. 이에 제품의 맛뿐만 아니라 이름과 비주얼, 소비자가 제품을 접하는 경험까지 고려해 이번 신제품을 기획했다.특히 ‘두카떡’이라는 애칭을 통해 소비자와 보다 친근하게 소통하고, 제품을 직접 경험한 소비자들이 자연스럽게 이름을 활용해 콘텐츠를 만들어낼 수 있도록 했다. ‘두카떡’은 8월 27일부터 GS25에서 만나볼 수 있다.모모즈랩 관계자는 “제품을 개발하는 것만큼 소비자들이 제품을 어떻게 기억하고 부르는지도 중요하다고 생각했다”며 “‘두바이 카스텔라 찹쌀떡’을 누구나 쉽고 재미있게 기억할 수 있도록 ‘두카떡’이라는 이름을 붙였다”고 말했다.이어 “트렌디한 콘셉트와 재미있는 네이밍을 통해 소비자들이 제품을 발견하는 순간부터 직접 즐기고 공유하는 순간까지 재미를 느낄 수 있는 제품이 되길 기대한다”고 밝혔다.