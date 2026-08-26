김윤덕 “용산 합의 불발, 또 만날 것…탄천 부지 검토”

세줄 요약 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 용산공원 본체 부지의 주택 공급 활용 방안을 두고 세 차례 만났으나 합의점을 찾지 못했다. 다음 주 다시 회동해 논의를 이어가기로 했고, 탄천 물재생센터 부지의 주택 공급 가능성은 검토하기로 했다. 용산공원 주택 공급 논의, 합의 불발

다음 주 재회동 예정, 입장 차 조율

탄천 물재생센터 대체 부지 검토

이미지 확대 악수하는 김윤덕(오른쪽) 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 악수하는 김윤덕(오른쪽) 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장. 연합뉴스

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김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 26일 용산공원 본체 부지를 주택 공급용도로 활용하는 방안을 두고 재차 논의했지만 합의점을 찾지 못했다. 두 기관의 수장은 다음 주 다시 회동하기로 했다.김 장관은 26일 오전 서울에서 오 시장과 면담을 마친 뒤 기자들과 만나 용산공원 공급과 관련 “의견접근이 안 되고 있다”며 “장교숙소 등 제한적으로 주택 공급건설하려고 한다는 저희의 진의를 전달했다”고 말했다.두 사람의 회동은 지난달에 이어 이달 20일과 이날까지 세 차례에 걸쳐 이뤄졌다. 이날 회동에서는 용산공원을 비롯해 서울 지역 주택 공급 확대 방안 등이 주요 현안으로 논의됐다.다만 오 시장이 용산공원 대체 부지로 제안한 탄천 물재생센터에 대해선 주택 공급 가능성을 검토하기로 했다. 김 장관은 “여러 면에서 의견접근 했지만 탄천 물재생센터가 있었고 그것이 제일 핵심”이라며 “이 제안에 대한 주택공급 가능성을 검토해보겠다”고 했다.정부가 이르면 내달 말 발표할 예정인 7만 3000가구 이상의 추가 신규 공공주택지구에 용산공원과 서울 소재 개발제한구역(그린벨트)을 포함하지 않을 계획이다.김 장관은 면담에 앞서 추가 신규택지에 용산공원이 포함되지 않느냐는 질문에 대해 “원래 용산은 들어가지 않았다”고 답했다.이어 7만 3000가구가 경기도 내 그린벨트로만 채워지느냐는 질문에는 구체적으로 말하기 어렵다며 “천천히 기다려보자는 것”이라고 말했다.