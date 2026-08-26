한국석유공사, 비상 수급 안정화·경영 혁신 ‘두 토끼’ 잡았다

세줄 요약 한국석유공사가 중동발 지정학적 긴장과 호르무즈 해협 봉쇄 우려 속에서 국제공동비축 우선구매권 행사, 원유 스와프 도입 등으로 석유 수급 안정에 나섰다. 알뜰주유소와 오피넷을 통해 유가 안정도 뒷받침하며, 비축시설 증설과 국제공동비축 확대도 속도를 내고 있다. 중동발 긴장 속 석유 수급 안정 대응

원유 스와프·비축유 활용으로 공급 확보

조직 개편과 비용 절감으로 혁신 추진

이미지 확대 손주석 한국석유공사 사장(왼쪽)이 지난 5월 14일 곡성 석유비축기지를 방문해 송영섭 곡성지사장과 현장을 점검하고 있다. 한국석유공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 손주석 한국석유공사 사장(왼쪽)이 지난 5월 14일 곡성 석유비축기지를 방문해 송영섭 곡성지사장과 현장을 점검하고 있다. 한국석유공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중동발 지정학적 긴장이 국제 에너지 시장을 뒤흔드는 가운데, 한국석유공사가 위기를 기회로 바꾸며 국가 에너지 안보 체계를 한 단계 끌어올렸다는 평가가 나온다.지난 3월 취임한 손주석 석유공사 사장은 호르무즈 해협 봉쇄로 석유 수급이 얼어붙은 초유의 위기 속에서 기민한 대응력을 발휘했다. 우선 국제공동비축 물량의 비상시 우선구매권을 행사해 당장 수급 안정에 기여할 수 있는 물량으로 전환했다. 이어 정유사 운송 원유와 전략비축유를 맞바꾸는 ‘원유 스와프(SWAP)’ 제도를 과감히 도입해 가뭄의 단비 같은 석유 공급 안정화를 이끌어냈다.여기에 자영 알뜰주유소와 오피넷(Opinet)을 통해 휘발유·경유 가격의 하향 안정을 도모하고, 정부의 유가 안정 정책을 뒷받침하는 공공 플랫폼 역할을 충실히 수행했다. 석유공사는 이번 위기를 계기로 2000만 배럴 이상의 석유비축 시설 증설과 중동 산유국과의 국제공동비축 확대 등 대규모 국가 프로젝트도 가속화하고 있다.대외적 위기 대응에 이어 대내적 체질 개선도 단행했다. 석유공사는 비축시설 증설 및 국제공동비축 담당 부서와 공공사업본부를 신설해 에너지 안보와 대국민 공공 서비스를 대폭 강화했다. 아울러 능력과 성과 중심의 역량 위주 인사를 통해 조직의 미래를 이끌 차세대 관리자를 발탁했다.이와 함께 석유개발 사업 원가 개선, 자본투자(CAPEX) 최적화, 불필요한 경상경비 절감 등 재무 건전성 확보에도 심혈을 기울이고 있다.손 사장 체제의 석유공사는 거센 대외적 파고를 미래 도약의 발판으로 삼아 더욱 굳건한 에너지 안보 체계를 완성해 나가고 있다. 흔들림 없는 안보 강화와 경영 혁신을 양축으로 국가 경제를 뒷받침할 석유공사의 향후 행보가 주목된다.