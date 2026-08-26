PXG, 클럽 구매자 대상 ‘스페셜 동반 라운드 프로모션’

이미지 확대 ‘스페셜 동반 라운드 프로모션’ 포스터. 카네 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘스페셜 동반 라운드 프로모션’ 포스터. 카네 제공

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PXG 공식수입원 카네가 다음달 30일까지 전국 PXG 공식 오프라인 대리점에서 클럽 구매자를 대상으로 ‘스페셜 동반 라운드 프로모션’을 진행한다고 26일 밝혔다.행사 기간 ‘PXG 라이트닝 드라이버’와 ‘PXG 0311 GEN8 아이언’ 구매자에게 PXG 골프볼 1더즌을 준다. 구매자 중 추첨을 통해 총 12명에게 KPGA 신상훈 프로와 KLPGA 조아연 프로와 함께 라운드할 수 있는 기회도 제공한다. 두 제품을 모두 사면 제품별로 응모가 가능하다.참여를 원하면 공식 대리점에서 대상 제품을 산 뒤 현장에서 안내되는 QR코드를 통해 응모하면 된다. 당첨자는 다음달 16일과 30일 두 차례에 걸쳐 개별 통보한다. 자세한 내용은 PXG 공식 대리점과 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.