[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주 강세에 일제히 상승 마감

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[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주 강세에 일제히 상승 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-08-26 06:16
수정 2026-08-26 06:16
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세줄 요약
  • 뉴욕증시, 기술주·반도체주 강세로 동반 상승
  • 필라델피아 반도체지수 1%대 오르며 주도
  • VIX 하락, 투자심리 안정 흐름 확인
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25일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 160.24포인트(0.30%) 오른 5만3577.40에 거래를 마쳤고, S＆P500지수는 24.42포인트(0.32%) 상승한 7677.28을 기록했다. 나스닥 종합지수는 171.11포인트(0.66%) 오른 2만6151.30으로 장을 마감했다.

대형 기술주 중심의 나스닥100지수는 186.05포인트(0.64%) 상승한 2만9209.23을 나타냈다. 반도체 업황을 가늠하는 필라델피아 반도체지수는 164.87포인트(1.44%) 오른 1만1588.04로 주요 지수 가운데 상대적으로 두드러진 강세를 보였다. 반면 시장의 불안 심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 0.40포인트(2.52%) 내린 15.45로 마감해 투자심리가 비교적 안정된 흐름을 나타냈다.

종목별로는 반도체 대장주 엔비디아가 2.19% 오른 213.05달러에 마감하며 투자심리를 이끌었다. AMD는 4.91% 급등한 479.18달러를 기록했고, 마이크론 테크놀로지는 2.48% 오른 932.97달러, SK하이닉스 ADR은 2.68% 상승한 159.53달러로 거래를 마쳤다. ASML 홀딩 ADR도 0.23%, 램리서치는 1.45%, 인텔은 0.25% 각각 오르며 반도체 전반의 강세 흐름에 힘을 보탰다.

대형 기술주 흐름은 다소 엇갈렸다. 마이크로소프트는 0.90%, 메타는 1.97%, 테슬라는 0.37% 상승했다. 반면 애플은 0.14% 내렸고, 아마존닷컴은 0.39%, 알파벳 클래스 A는 0.32%, 알파벳 클래스 C는 0.36% 각각 하락했다. 브로드컴도 0.56% 밀렸지만, 전반적으로 기술주 내 반도체와 일부 플랫폼 종목의 강세가 지수 상승을 주도했다.

뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 TSMC ADR이 1.78% 오른 417.41달러를 기록했고, 오라클은 1.62% 상승했다. 제약주 중에서는 머크가 3.84% 급등했고 존슨앤드존슨은 0.53%, 애브비는 0.48% 올랐다. 반면 일라이 릴리는 1.06% 하락했다. 금융주에서는 제이피모간체이스가 0.08%, 뱅크오브아메리카가 0.16%, HSBC 홀딩스 ADR이 0.28% 상승했다.

에너지주는 상대적으로 약세를 보였다. 엑슨모빌 홀딩스는 2.08%, 셰브론은 1.58% 하락하며 부담으로 작용했다. 소비 관련 종목에서는 코카콜라가 0.38%, P＆G는 0.82% 내렸고, 유나이티드헬스 그룹도 0.54% 하락했다. 반면 GE 에어로스페이스는 2.25% 상승했고, 비자는 0.45% 올랐으며 버크셔 해서웨이 클래스 B는 보합권에서 마감했다.

이날 시장은 대형 기술주 전반의 혼조 속에서도 반도체주 중심의 매수세가 우위를 점하며 주요 지수를 끌어올린 것으로 풀이된다. 특히 필라델피아 반도체지수의 1%대 상승과 VIX 하락은 위험자산 선호 심리가 이어졌음을 보여 줬다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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