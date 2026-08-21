서스틴베스트, 고려아연 감사위원에 백인규 ‘찬성’·MBK 측 박유경 ‘반대’

세줄 요약 의결권 자문기관 서스틴베스트가 고려아연 임시주총 안건을 분석해 회사 측 백인규 후보에는 찬성, MBK·영풍 측 박유경 후보에는 반대를 권고했다. 회계·감사 전문성과 현 경영체제의 연속성을 중시한 판단이다. 서스틴베스트, 고려아연 감사위원 후보 권고 발표

회사 측 백인규 찬성, MBK·영풍 측 박유경 반대

현 경영체제 연속성 유지가 주주이익에 부합

이미지 확대 서울 종로구 고려아연 본사 앞 간판. 2025.12.19 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 고려아연 본사 앞 간판. 2025.12.19 연합뉴스

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국내 대표 의결권 자문기관인 서스틴베스트가 다음 달 9일 열리는 고려아연 임시주주총회에서 회사 측이 추천한 감사위원 후보에 대해 ‘찬성’을, MBK파트너스·영풍 측 후보에 대해서는 ‘반대’를 권고했다.20일 서스틴베스트는 이 같은 내용이 담긴 고려아연 임시주총 의안 분석 및 의결권 권고 보고서를 발행했다.이번 주총의 핵심 안건으로 꼽히는 ‘감사위원이 되는 독립이사 선임의 건’과 관련해 서스틴베스트는 회사 측 백인규 후보의 손을 들어줬다. 서스틴베스트는 두 후보의 개별 적격성과 전체 주주의 중장기 이익 부합 여부를 종합적으로 비교해 이같이 결정했다고 밝혔다.보고서는 회사 측 백인규 후보에 대해 “공인회계사로서 딜로이트안진회계법인에서 장기간 회계·감사 및 기업자문 업무 경력을 보유해 감사위원회 핵심 직무와 직접적으로 연관된 전문성을 갖추고 있다”고 평가했다.반면 MBK·영풍 측이 추천한 박유경 후보에 대해서는 “책임투자 및 지배구조 분야의 전문성은 있으나, 최근 고려아연의 회계처리기준 위반 및 내부회계관리제도 관련 제재 등을 고려할 때 회계·감사 감독 역량이 매우 중요한 상황”이라며 “직무 직접 관련성 측면에서 백 후보의 전문성이 상대적으로 더 높다”고 반대 이유를 설명했다.경영권 분쟁이 기업가치에 미칠 영향에 대해서도 현 경영진에 힘을 실었다. 서스틴베스트는 “비철금속 제련업은 대규모 설비투자와 장기간의 투자회수, 높은 수준의 산업 전문성을 요구하는 사업”이라며 “현 시점에서 MBK·영풍 측으로 경영권이 전환될 경우 기존 경영전략의 연속성이 약화되고 주요 사업 추진의 불확실성이 커질 수 있다”고 지적했다.이어 “사모펀드인 MBK파트너스는 단기적인 재무적 투자자의 성격과 투자 회수 유인을 가지고 있어, 장기 운영을 전제로 하는 고려아연의 사업 특성과 충돌할 수 있다”며 “현 경영체제의 연속성을 유지하면서 중장기 경영전략을 안정적으로 추진하는 것이 전체 주주의 장기적 이익에 부합한다”고 강조했다.이 밖에도 서스틴베스트는 제1호 안건인 ‘분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건’과 집중투표제 방식의 ‘이사 4인 선임의 건(이형규·서은숙·이준봉·임혜섭)’에 대해서는 모두 찬성을 권고했다.서스틴베스트의 권고안에 대해 고려아연 관계자는 “비철금속 제련업의 산업적 전문성과 경영 역량의 중요성을 바탕으로 현 경영체제의 연속성이 주주 이익에 부합한다고 평가받은 점에 주목해야 한다”며 “고려아연 임직원은 거버넌스 개선과 주주가치 제고에 최선을 다하고 신성장 전략을 차질 없이 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.