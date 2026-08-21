겨울방학 생각보다 빨리 온다…학습 전략 수립은 언제 시작해야 할까

세줄 요약 입시 현장에서는 겨울방학을 대입 흐름을 바꾸는 핵심 시기로 본다. 여름방학부터 학습 전략을 세우고 취약 과목을 미리 진단해야 한다. 윈터스쿨 모집 일정과 프로그램을 살피면 방학 시작과 동시에 집중 학습에 들어갈 수 있다. 겨울방학, 대입 흐름 바꾸는 핵심 시기

취약 과목 진단과 윈터스쿨 조기 탐색 필요

메가스터디, 2027 윈터스쿨 커리큘럼 공개

이미지 확대 (사진=메가스터디 기숙학원 종합관 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=메가스터디 기숙학원 종합관 제공)

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여름방학 기간임에도 입시 현장에서는 다가올 겨울방학 학습 계획을 선제적으로 마련해야 한다는 조언이 나온다. 겨울방학은 수험생이 연중 가장 긴 순공 시간을 확보할 수 있는 기간이자 차기 학년 성적 향상을 판가름하는 전환점이기 때문이다. 특히 예비 고3 수험생과 재수 도전자의 경우 겨울방학 기간 완성도가 대입 레이스의 흐름을 결정짓는 핵심 요인으로 꼽힌다.많은 수험생이 방학 직전에 임박해 계획을 수립하는 경향이 있으나, 입시 시장에서는 이미 겨울방학 윈터스쿨 모집 일정에 맞춘 조기 준비가 일반화되는 추세다. 취약 과목에 대한 객관적 진단이 사전에 이뤄져야 방학 시작과 동시에 집중 학습에 돌입할 수 있으며, 주요 프로그램의 조기 마감에 대비한 정보 탐색도 요구된다.입시 전문가들은 윈터스쿨 선택 시 수험생의 성취도에 맞춘 강의 구성 여부, 오프라인 현장 강의 비중, 강의 후 복습 지원 체계 등을 면밀히 살펴야 한다고 강조한다. 아울러 일상생활 관리와 밀착 학습 상담이 병행되는 환경인지도 점검해야 할 항목이다.메가스터디 기숙학원 종합관은 오는 2027년 1월 1일 개강하는 ‘2027 윈터스쿨’ 커리큘럼을 마련했다. 학원은 전 과목 100% 현장 강의 체제와 수준별 맞춤 수업을 진행하며, 모든 수업을 녹화해 무제한 복습용 VOD로 지원함으로써 반복 학습 환경을 조성한다.세부 교육과정을 살펴보면 오전에는 국어·수학·영어 위주의 50분 집중 수업을 실시하고, 오후에는 수험생별 학습 성취도와 목표에 따른 선택형 맞춤 수업을 운영한다. 이에 더해 전담 담임강사가 학습 진도 점검부터 생활 관리, 대입 진학 상담까지 일괄 관리해 안정적인 면학 분위기를 뒷받침한다.메가스터디 기숙학원 종합관 관계자는 “윈터스쿨은 단순히 겨울방학을 보내는 프로그램이 아니라 새 학년과 수능을 준비하는 학습 습관을 만드는 과정”이라며 “겨울방학이 시작되기 전부터 자신의 학습 계획과 교육 환경을 충분히 검토하는 것이 보다 효과적인 겨울방학을 보내는 데 도움이 될 수 있다”고 말했다.