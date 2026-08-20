결혼정보회사 듀오, 연애·결혼 콘텐츠로 유튜브 구독자 17만명 넘어

세줄 요약 결혼정보회사 듀오가 연애와 결혼을 주제로 한 유튜브 콘텐츠를 꾸준히 선보이며 구독자 17만3천명을 돌파했다. 2030 토론, 30대 고민, 세대 인터뷰 등으로 공감대를 넓혔고, 문상훈·슈카월드 등과의 협업 영상도 큰 호응을 얻었다. 듀오 유튜브 구독자 17만3천명 돌파

연애·결혼 주제의 세대별 토론·인터뷰 운영

문상훈 등 협업 영상으로 조회수 확대

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결혼정보회사 듀오가 연애와 결혼을 주제로 한 콘텐츠를 꾸준히 선보이며 공식 유튜브 채널 구독자 17만 명을 돌파했다.결혼정보회사 듀오는 공식 유튜브 채널 구독자 수가 17만명을 넘어섰으며, 현재 17만 3천여 명을 기록하고 있다고 밝혔다. 지난 5월 구독자 16만명을 돌파한 이후 약 두 달 만이다.듀오 공식 유튜브 채널은 연애와 결혼을 중심으로 다양한 세대의 경험과 생각을 다루는 영상 콘텐츠를 운영하고 있다. 2030 세대가 연애 주제를 두고 의견을 나누는 ‘연애끝장토론’, 30대의 현실적인 고민을 담은 ‘어쨌든서른’ 등이 대표 콘텐츠다.세대별 가치관을 조명하는 ‘세대 인터뷰’와 ‘다세대 토크쇼’가 주요 콘텐츠로 자리 잡고 있다. 해당 콘텐츠들은 연애관과 결혼식에 대한 인식, 만남을 대하는 태도 등의 주제를 각 세대의 실제 경험과 관점을 바탕으로 깊이 있게 다룬다.듀오는 이 밖에도 ‘셀소IN듀오’, ‘필링 보이스’ 등 기획 콘텐츠를 통해 연애와 결혼을 여러 형식으로 풀어내고 있다. 토론, 인터뷰, 사연 기반 포맷을 활용해 시청자들이 관계와 결혼에 대한 다양한 관점을 접할 수 있도록 구성했다.외부 인물과의 협업 콘텐츠는 채널 운영의 폭을 한층 넓히는 계기가 됐다. 듀오는 코미디 유튜버 문상훈, 경제 유튜버 슈카월드, 방송인 김대호 등 각계의 유명 인사들과 협업한 영상을 선보이며 콘텐츠의 스펙트럼을 성공적으로 확장했다.특히 빠더너스 문상훈이 출연한 ‘소개팅 후기’ 콘텐츠는 약 160만회 이상의 조회 수를 기록했다. 듀오 모델 배우 이시원이 출연한 인터뷰 콘텐츠는 ‘결혼 잘하는 법’을 주제로 결혼에 대한 현실적인 조언을 전했다.듀오는 앞으로도 연애와 결혼에 관한 다양한 경험과 생각을 나눌 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다. 공식 유튜브 채널의 신규 콘텐츠는 매주 수요일 오후 5시에 업로드된다.듀오 관계자는 “연애와 결혼은 많은 사람들이 관심을 갖고 고민하는 동시에, 정답이 없는 만큼 다양한 이야기가 나올 수 있는 주제”라며 “듀오 유튜브가 각자의 생각과 경험을 자유롭게 나누고 새로운 관점을 발견할 수 있는 공간이 될 수 있도록, 기존의 틀에 얽매이지 않은 다채로운 콘텐츠를 계속해서 선보일 예정”이라고 말했다.