김낙의 변호사, 서울 6개 구청 노조 고문변호사로 전방위 활약

형사·민사 전문성 결합한 ‘원스톱 자문’… 감사·징계부터 직무상 법률 리스크 즉각 대응

이미지 확대 김낙의 변호사 닫기 이미지 확대 보기 김낙의 변호사

세줄 요약 법률사무소 청래의 김낙의 대표변호사가 서울시와 수도권 지자체 공무원 노조의 고문변호사로 활동하며 법률 조력 범위를 넓혔다. 민원 처리, 감사, 징계 등 공직 현장의 각종 리스크에 대해 형사·민사 전문성을 바탕으로 신속한 상시 상담 체계를 제공했다. 서울 6개 구청 노조 고문변호사 활동 확대

민원·징계·형사·민사 사안 상시 자문 체계

초기 대응과 종합 전략으로 공무원 지원

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서울시를 비롯한 수도권 지자체 노조 공무원들의 법률 자문을 맡아온 법률사무소 청래의 김낙의 대표변호사(사법연수원 42기)가 공직 사회 내 법률 조력자로 활동 영역을 넓히고 있다.현재 김낙의 변호사는 서초구청을 비롯한 서울시 내 6개 지자체 공무원 노동조합의 고문변호사로 활동하고 있다. 공무원들은 직무 특성상 민원 처리, 감사 조사, 징계 등 다양한 법적 리스크에 쉽게 노출된다. 하지만 사안이 발생했을 때 행정 및 공직 구조를 깊이 이해하고 적기에 조언을 건넬 전문적인 창구를 찾기란 쉽지 않았다는 지적이 이어져 왔다.김 변호사는 이에 대응해 직무 수행 중 발생하는 각종 형사·민사 사안 및 법률적 의문점에 대해 신속한 상시 상담·자문 체계를 마련했다. 현장 실무에서 발생하는 법적 불확실성을 빠르게 해소함으로써 공무원이 안정적으로 행정 업무를 수행할 수 있도록 지원하는 방식이다.김 변호사는 대한변호사협회에 등록된 형사법 및 민사법 전문 변호사로, 14년 이상의 풍부한 송무 경력을 바탕으로 복잡한 사안을 입체적이고 종합적으로 분석한다.공무원 관련 법률 분쟁은 행정 징계나 형사 고소뿐만 아니라 민사상 손해배상 책임까지 복합적으로 연계되는 경우가 많다. 김 변호사는 형사와 민사 분야의 전문성을 바탕으로 사건 초기 단계부터 종합적인 대응 전략을 제시하며 주요 사건들을 처리해 왔다.6개 구청 노조 관계자는 “김낙의 고문변호사는 조합원들이 직무상 법적 문제에 직면했을 때 필요한 조력을 제공하는 인물”이라며 “오랜 경력에서 나오는 법리 분석과 대응 속도 측면에서 조합원들의 평가가 매우 긍정적이다”라고 전했다.김낙의 변호사는 “공무원이 현장에서 겪는 법적 문제는 초기 대응 방식이 사안의 확산을 좌우한다”며 “앞으로도 서울시청 및 6개 구청 공무원들이 직무 수행 과정에서 부당한 불이익을 겪지 않도록 법률 조력자로서의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.