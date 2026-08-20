중앙선 간현~판대 폐선 구간 개발 사업주관자 공모

철도공단, 기여금 면제·납입자본금 완화 참여 학대

이미지 확대 대전 국가철도공단 사옥. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 대전 국가철도공단 사옥. 서울신문 DB

세줄 요약 국가철도공단이 중앙선 간현~판대 폐선구간 약 20만㎡ 유휴 철도시설을 활용할 개발사업 주관자를 공모한다. 출자회사 기여금 5%를 면제하고 납입자본금 기준도 낮춰 민간 참여 문턱을 낮췄다. 지역 상생 평가를 신설해 지역경제 활성화와 동반 성장을 함께 추진한다. 중앙선 간현~판대 폐선구간 개발사업자 공모

유휴 철도시설 활용, 지역경제 활성화 추진

기여금 면제·자본금 완화로 민간 참여 확대

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국가철도공단은 20일 중앙선 간현∼판대 폐선구간 유휴 철도시설 활용 개발사업을 수행할 사업자를 공모한다고 밝혔다.사업 대상지는 강원특별자치도 원주시 지정 간현리 870 일원 약 20만 1716.8㎡로 축구장 약 28개 규모로, 비수도권 국유재산에 민간의 창의적인 아이디어와 전문성을 접목해 새로운 가치를 창출하고 지역경제 활성화를 위해 추진된다.공단은 민간 사업자의 적극 참여 유인하고 사업성 제고를 위해 사업주관자 자격요건과 평가 항목을 개선했다. 우선 사업 시행을 위해 설립되는 출자회사가 공단에 내야 하는 철도시설 기여금(총공사비의 5%)을 처음으로 면제한다. 사업 참여에 필요한 납입자본금 기준을 기존 30억원에서 20억원으로 낮춰 다양한 민간 사업자의 참여 기회를 확대했고 지역 상생 평가 항목을 신설해 마련해 지역과 동반 성장할 수 있는 개발계획을 적극 발굴할 예정이다. 공단은 활용도가 낮았던 철도 유휴시설을 지역 특성에 맞는 공간으로 조성해 새로운 성장 동력을 마련할 것으로 기대한다.사업자 공모는 이날부터 90일간이며 사업설명회와 추진 일정 등은 누리집(www.kr.or.kr) 공지사항에서 확인할 수 있다.이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “공모 방식 개선을 통해 다양한 민간 사업자가 참여해 지역 특성에 맞는 사업모델이 발굴되길 기대한다”면서 “철도 유휴자산이 지역에 활력을 제공할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.