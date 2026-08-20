‘빈 손’ 그친 김윤덕·오세훈 회동…내주 또 만나 ‘용산공원 담판’

“공원 활용·대상 부지 공론화 거쳐야”
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김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽)과 오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 주택공급 관련 회동을 시작하며 악수하고 있다. 연합뉴스
김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 20일 서울 모처에서 만나 용산공원을 활용한 서울 주택 공급 방안을 두고 약 1시간 동안 협의를 이어갔지만 접점을 찾지 못했다. 김 장관과 오 시장은 다음 주 다시 만나 논의를 이어가기로 했다.
김 장관은 이날 회동이 끝난 뒤 기자들과 만나 “서로 간의 오해는 많이 풀린 거 같다. 양 측의 정확한 입장을 확인하는 과정이었다”면서도 “(용산공원 활용을 두고) 오 시장님은 원칙적 반대 입장이었다”고 말했다.
김 장관은 “용산공원에 대해서 일부를 주택으로 공급하는 것, 특히 청년이나 신혼부부, 다자녀가구 공급하기 위해 법을 바꾸어야 하는데 어떤 태도와 생각을 갖고 있느냐가 쟁점이었다“며 ”용산공원을 잘 지키는 것과 청년·신혼부부 등에 주택 공급하는 게 불가능한게 아니고 양립할 수 있는 방안을 찾아보자고 했다”고 전했다.
용산공원 활용 방안과 구체적 부지를 두고서는 숙의 과정이 필요하다고 밝혔다. 김 장관은 “용산공원이 보존되고 지켜져야 한단 대원칙에는 적극 동의한다”면서 “토론회나 공론화위원회 등 숙의 과정을 거친다면 대상 부지는 공론화 과정에서 자연스럽게 올라올 것”이라고 언급했다.
김 장관이 취임한 이후 두 기관의 수장은 이날 회동을 포함해 총 4차례 만났지만, 서로의 입장차만 확인하며 성과를 내지 못했다는 평가가 나온다.
고찬양 서울시의원, 까치산·화곡중앙시장 활성화 지원… ‘상권에 활력 더한다’
서울시의회 고찬양 의원(더불어민주당, 강서1)은 지난 19일 지역 전통시장인 까치산시장과 화곡중앙시장이 서울시 ‘2026 하반기 야간·음식문화 활성화 지원사업’에 최종 선정된 것을 환영하며, 이번 사업을 통한 지역 전통시장 활성화에 대한 기대감을 밝혔다. 이번 사업은 전통시장의 야간 및 음식문화 활성화 프로그램을 통해 새로운 활력을 불어넣고, 더 많은 시민과 관광객이 전통시장을 찾도록 유도하기 위해 추진된다. 이는 기존 고객은 물론 국내외 관광객과 젊은 세대까지 폭넓은 신규 방문을 유도하고, 전통시장 고유의 정취와 매력을 널리 알려 지속 가능한 성장 기반을 다지는 데 중요한 의미가 있다. 고 의원은 “까치산시장과 화곡중앙시장이 서울시 지원사업에 최종 선정된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “이번 사업을 계기로 시장을 찾는 방문객이 늘고 체류시간도 확대돼 상권 활성화와 매출 증대로 이어지길 기대한다”고 말했다. 이어 “전통시장이 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 지역 주민과 관광객, 젊은 세대가 함께 찾고 즐길 수 있는 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다”며 “앞으로도 지역 전통시장의 경쟁력을 높이고 상인들에게 실질적인 도움이 될 수
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이런 가운데 양측은 다음주 다시 만나 논의를 이어간다는 방침이다. 김 장관은 “다음주에 만나서 가능하면 국민들 서울시민, 수도권, 특히 청년 신혼부부에게 희망적 메시지를 줘야한다는 데 공감했다”며 “다음주에 담판을 짓겠다기 보다는 서로 우호적 분위기에서 좋은 결론을 향해 가는 길이라고 생각해달라”고 강조했다.
세줄 요약
- 용산공원 활용 주택 공급 논의, 접점 미확인
- 공원 보존 원칙 동의, 주택 공급 방안 이견
- 다음 주 재회동 예고, 공론화·숙의 과정 추진
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