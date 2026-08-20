파나소닉코리아, 프리미엄 헤어드라이어 공개

이미지 확대 19일 서울 강남구 보코 서울 강남에서 신제품 출시를 기념해 파나소닉코리아 체험존이 운영됐다. 관계자가 ‘EH-NB70’에 적용된 고속 BLDC 모터와 ‘나노이 모이스처 플러스’ 기술을 비롯해 6가지 케어 모드와 전용 노즐별 사용법을 안내하고 있다. 사진- 파나소닉코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 19일 서울 강남구 보코 서울 강남에서 신제품 출시를 기념해 파나소닉코리아 체험존이 운영됐다. 관계자가 ‘EH-NB70’에 적용된 고속 BLDC 모터와 ‘나노이 모이스처 플러스’ 기술을 비롯해 6가지 케어 모드와 전용 노즐별 사용법을 안내하고 있다. 사진- 파나소닉코리아 제공

이미지 확대 19일 파나소닉코리아는 서울 강남구 보코 서울 강남에서 신제품 헤어드라이기 ‘EH-NB70’ 출시 기념 행사를 진행했다. 사진-파나소닉코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 19일 파나소닉코리아는 서울 강남구 보코 서울 강남에서 신제품 헤어드라이기 ‘EH-NB70’ 출시 기념 행사를 진행했다. 사진-파나소닉코리아 제공

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파나소닉코리아가 프리미엄 헤어드라이어 신제품을 선보이며 국내 헤어 케어 시장 공략에 나선다.파나소닉코리아는 19일 서울 강남구에 위치한 ‘보코 서울 강남’에서 신제품 출시 기념 론칭 행사를 개최하고 프리미엄 나노케어 헤어드라이어인 ‘EH-NB70’을 국내에 공식 공개했다.이번 행사는 파나소닉의 최신 기술이 집약된 ‘EH-NB70’의 주요 기능과 차별화된 제품 경험을 국내 소비자 및 업계 관계자들에게 상세히 소개하기 위해 마련됐다.