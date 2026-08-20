파나소닉코리아, 프리미엄 헤어드라이어 공개

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19일 서울 강남구 보코 서울 강남에서 신제품 출시를 기념해 파나소닉코리아 체험존이 운영됐다. 관계자가 ‘EH-NB70’에 적용된 고속 BLDC 모터와 ‘나노이 모이스처 플러스’ 기술을 비롯해 6가지 케어 모드와 전용 노즐별 사용법을 안내하고 있다. 사진- 파나소닉코리아 제공
파나소닉코리아가 프리미엄 헤어드라이어 신제품을 선보이며 국내 헤어 케어 시장 공략에 나선다.
파나소닉코리아는 19일 서울 강남구에 위치한 ‘보코 서울 강남’에서 신제품 출시 기념 론칭 행사를 개최하고 프리미엄 나노케어 헤어드라이어인 ‘EH-NB70’을 국내에 공식 공개했다.
이번 행사는 파나소닉의 최신 기술이 집약된 ‘EH-NB70’의 주요 기능과 차별화된 제품 경험을 국내 소비자 및 업계 관계자들에게 상세히 소개하기 위해 마련됐다.
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19일 파나소닉코리아는 서울 강남구 보코 서울 강남에서 신제품 헤어드라이기 ‘EH-NB70’ 출시 기념 행사를 진행했다. 사진-파나소닉코리아 제공
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