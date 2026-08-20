김정관, 러트닉과 잇단 면담…“대미투자 지연? 동의 못해”

김, 러트닉과 이틀간 집중 논의…대미투자 접점 찾아가

이미지 확대 김정관 장관, 예정 없이 미국 방문 김정관 산업통상부 장관이 16일(현지 시각) 워싱턴 덜레스 국제공항을 통해 입국해 취재진의 질문을 받고 있다. 김 장관은 예정에 없이 미국을 방문한 데에 대해 대미 투자 관련 다양한 쟁점을 정리하기 위해 왔다고 밝혔다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김정관 장관, 예정 없이 미국 방문 김정관 산업통상부 장관이 16일(현지 시각) 워싱턴 덜레스 국제공항을 통해 입국해 취재진의 질문을 받고 있다. 김 장관은 예정에 없이 미국을 방문한 데에 대해 대미 투자 관련 다양한 쟁점을 정리하기 위해 왔다고 밝혔다. 뉴스1

이미지 확대 미 상무부 장관과 면담하는 김정관 산업통상부 장관 김정관 산업통상부 장관이 지난달 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 하워드 러트닉 미 상무장관과 면담을 하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 미 상무부 장관과 면담하는 김정관 산업통상부 장관 김정관 산업통상부 장관이 지난달 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 하워드 러트닉 미 상무장관과 면담을 하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 한미 조선협력센터 개소식 참석한 러트닉 미 상무장관 하워드 러트닉 미 상무장관이 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 열린 한미 조선협력센터 개소식에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한미 조선협력센터 개소식 참석한 러트닉 미 상무장관 하워드 러트닉 미 상무장관이 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 열린 한미 조선협력센터 개소식에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 한미 조선협력센터 개소식 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 열린 한미 조선협력센터 개소식에서 김정관 산업통상자원부 장관과 하워드 러트닉 미 상무장관, 강경화 주미대사, 미셸 스틸 주한미국대사 등이 리본 커팅을 하고 있다. 산업통상자원부 제공 닫기 이미지 확대 보기 한미 조선협력센터 개소식 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 열린 한미 조선협력센터 개소식에서 김정관 산업통상자원부 장관과 하워드 러트닉 미 상무장관, 강경화 주미대사, 미셸 스틸 주한미국대사 등이 리본 커팅을 하고 있다. 산업통상자원부 제공

세줄 요약 김정관 산업부 장관이 미국에서 러트닉 상무장관과 연이틀 만나 대미투자 1호 프로젝트의 쟁점과 일정을 협의했다. 정부는 메모리 반도체 투자는 별개라고 선을 그었고, 투자 지연 주장에도 동의하지 않는다고 반박했다. 김정관, 러트닉과 연이틀 면담하며 투자 쟁점 협의

정부, 대미투자 지연 지적에 동의하지 않는다고 반박

구윤철, 1호 후보로 에너지 언급하며 협력 확대 제시

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미국을 방문 중인 김정관 산업통상부 장관이 대미 투자 1호 프로젝트 협상 타결을 위해 17~18일(현지 시간) 하워드 러트닉 미 상무부 장관을 연이틀 만났다. 러트닉 장관이 공개적으로 투자를 희망했던 삼성전자와 SK하이닉스의 미국 반도체 공장 투자에 대한 언급도 있었지만, 김 장관은 메모리 반도체는 1호 프로젝트와 무관하다고 선을 그은 것으로 전해졌다.산업부 관계자는 19일 “대미 투자 후보 프로젝트의 주요 쟁점과 추진 일정을 밀도 있게 논의했다”며 “상호 이익을 원칙으로 접점을 찾아가고 있다”고 말했다. 양국 산업장관의 만남은 지난달 22~23일 이후 3주 만이다.면담에서는 러트닉 장관이 공개적으로 투자를 희망했던 삼성전자와 SK하이닉스의 미국 반도체 공장 투자도 논의된 것으로 전해졌다. 산업부 관계자는 구체적인 내용은 밝히지 않으면서도 “메모리 반도체는 1호 프로젝트가 아니다”라고 말했다.정부는 미국이 자국의 인공지능(AI)·데이터센터 수요로 한국 반도체 기업들이 큰 수익을 올려 호남권에 투자한다고 인식하는 것으로 보고 있다. 다만 산업부는 “호남권 투자와 대미투자는 별개”라며 기업들이 파운드리(반도체 위탁생산) 등에 이미 400억 달러(56조 원)를 투자하고 있다는 입장이다.러트닉 장관은 지난달 9일(현지 시간) “삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 데려와 공장을 짓게 하고 싶다”고 밝혔다. 1월에는 “메모리 반도체 제조 기업에는 100% 관세를 내거나 미국에서 생산하는 두 가지 선택지가 있다”고 압박했다.산업부 관계자는 미국 측의 대미투자 이행 지연 지적에 “동의하지 않는다”며 “대미투자특별법 통과 전 임시 체제까지 가동하며 최선을 다하고 있다”고 반박했다. 이어 “상업적 합리성과 원금 회수 고민을 안 하면 잘못된 것”이라며 “이익 균형을 맞춰 적극 대응하겠다”고 말했다.김 장관은 20일 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표를 만나 ‘과잉생산’ 관련 관세를 한미가 합의한 15% 이내로 유지해 달라고 요청할 예정이다. 그리어 대표의 카운터파트인 여한구 전 통상교섭본부장의 경질로 김 장관이 사실상 ‘1인 2역’을 맡게 됐다.또 러셀 보우트 백악관 예산관리국(OMB) 국장과 만나 해외 건조를 일부 허용한 미 조선업 재건 방침을 “고무적”이라고 평가하고 한미 조선 협력 강화 방안을 논의한다.한편 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 서울에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 오찬 간담회에서 3500억 달러 규모의 대미투자 1호 사업 후보로 에너지를 언급했다. 그는 “AI 시대에는 에너지 문제가 해결돼야 한다”며 “한국의 엔지니어링 능력과 미국의 노하우가 결합하면 서로 윈윈할 수 있을 것”이라고 말했다. 조선과 바이오, 공급망, 핵심광물, AI도 주요 협력 분야로 꼽았다. 구 부총리는 “미국 정부와 차근차근 협의하고 있다”며 “의도적으로 늦추는 일 없이 빠른 시일 내 한미 모두에 도움이 되는 프로젝트를 선정하겠다”고 강조했다.